Chez Aston Martin F1, il devient ’difficile’ de garder le moral alors que Honda explique ses derniers soucis

La fin de saison 2026 tourne au calvaire pour Aston Martin, qui continue d’accumuler les problèmes de fiabilité malgré les progrès réalisés sur sa monoplace. Le Grand Prix de Mexico a une nouvelle fois illustré les difficultés de l’écurie britannique, avec les abandons prématurés de Fernando Alonso et Lance Stroll, tandis que le double champion du monde espagnol a de nouveau pointé du doigt les limites de l’unité de puissance Honda. Mike Krack reconnaît que cette succession de déconvenues pèse inévitablement sur le moral de l’équipe, mais assure que la motivation reste intacte avant le déplacement au Brésil.

Aston Martin espérait terminer la saison 2026 sur une dynamique plus encourageante après avoir progressivement amélioré les performances de sa monoplace. Mais les problèmes de fiabilité continuent de compromettre ses résultats, au point de rendre particulièrement difficile l’exploitation des progrès réalisés au cours de l’année.

Le Grand Prix de Mexico en a fourni une nouvelle illustration, puisque Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux été contraints à l’abandon dès les premières phases de la course.

Pour Alonso, les difficultés rencontrées trouvent notamment leur origine dans l’unité de puissance Honda, dont il a une nouvelle fois souligné les limites après le week-end mexicain.

Cette situation devient particulièrement frustrante pour une équipe qui avait déjà connu un début de championnat extrêmement compliqué, avant de parvenir à redresser partiellement la situation grâce à plusieurs évolutions techniques.

Mike Krack ne cherche d’ailleurs pas à minimiser l’usure provoquée par ces déconvenues répétées.

Le responsable d’Aston Martin reconnaît que la succession de problèmes techniques et de résultats décevants finit nécessairement par peser sur les membres de l’équipe.

"Il est difficile pour tout le monde de maintenir une motivation élevée dans ce genre de situation. Nous avons été en difficulté toute l’année et nous avons connu un début de saison très compliqué. Nous avons introduit des évolutions et obtenu des résultats légèrement meilleurs."

"Et maintenant, nous rencontrons des problèmes de fiabilité."

Pour Krack, l’enjeu est désormais de maintenir l’engagement de l’ensemble du personnel alors que les dernières courses de la saison approchent. Malgré cette situation, le dirigeant assure que l’équipe n’a pas l’intention de renoncer à se battre lors des derniers rendez-vous du championnat.

Le prochain Grand Prix du Brésil représente notamment une nouvelle occasion de tenter de retrouver un résultat positif, sur un circuit où Aston Martin conserve de bons souvenirs. Krack refuse donc de considérer les difficultés rencontrées à Mexico comme une raison de revoir ses ambitions à la baisse.

"Nous prenons les choses comme elles viennent. Nous avons toujours bien réussi au Brésil, donc nous sommes motivés, nous n’allons pas baisser la tête, nous faisons face à un nouveau défi."

"Tout le monde essaie de faire de son mieux, tout le monde est motivé pour progresser et je n’ai aucun doute sur leur motivation."

"Nous n’avons pas besoin de motiver Fernando"

Le cas de Fernando Alonso a particulièrement attiré l’attention à Mexico, où l’Espagnol est apparu très abattu après un nouveau week-end difficile. À 45 ans, le double champion du monde continue de se heurter à des problèmes techniques qui limitent son temps de roulage et l’empêchent de profiter pleinement des possibilités offertes par sa voiture.

Mais Krack refuse de considérer sa frustration comme le signe d’une perte d’engagement.

"Nous n’avons pas besoin de motiver Fernando. Il est déjà très motivé."

Après son abandon à Mexico, le pilote espagnol a expliqué que sa frustration provenait avant tout de son incapacité à accumuler suffisamment de kilomètres au volant de l’Aston Martin.

"Je donne tout, à chaque fois, à chaque tour que je parcours, chaque matin lorsque je me réveille. Tout est concentré sur l’objectif d’être au meilleur de mes performances derrière le volant. Je n’arrive simplement pas à accumuler suffisamment de tours."

Honda F1 dévoile l’origine des soucis du Mexique

Honda a évidemment reconnu sa responsabilité dans le double abandon subi par Aston Martin lors du Grand Prix de Mexico. Shintaro Orihara, directeur général et ingénieur en chef sur le terrain, a admis que le constructeur japonais avait sous-estimé les besoins en refroidissement imposés par ce circuit situé en haute altitude.

"Nous savions qu’en raison des conditions particulières liées à la haute altitude de Mexico, nous serions confrontés à des défis supplémentaires en matière de refroidissement par rapport à d’autres circuits."

"Nous avons toutefois constaté que notre circuit de refroidissement du système de récupération d’énergie (ERS) était soumis à une contrainte plus forte que prévu ; c’est ce qui nous a contraints à immobiliser les voitures lors de différentes séances en en course."

"Bien que nous ayons bouclé plusieurs tours lors des EL3 qui semblaient montrer une maitrise du souci après les Libres du vendredi, le problème est réapparu en course ainsi que durant les qualifications."

Shintaro Orihara a clairement indiqué que Honda comptait tirer parti de ce revers pour concevoir la nouvelle unité de puissance prévue pour l’an prochain.

"À chaque course cette année, nous devons tirer des enseignements en vue de 2027, même s’il s’agit de leçons difficiles.Nous disposons d’une grande quantité de données que nous pourrons exploiter lors de notre retour sur ce circuit l’an prochain, notamment concernant le temps de réponse du turbo, et nous travaillerons à trouver des solutions."