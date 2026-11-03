Verstappen soutient Hadjar : ’les gens vous touchent sans permission’

Max Verstappen a pris la défense de son coéquipier Isack Hadjar après l’incident survenu dans le paddock du Grand Prix de Mexico, où le Français a repoussé un spectateur qui tentait de prendre un selfie avec lui. Si la FIA a reconnu que l’homme avait pénétré de manière agressive dans l’espace personnel du pilote Red Bull, elle lui a néanmoins adressé un avertissement officiel pour son geste. Verstappen estime que les pilotes sont de plus en plus confrontés à des comportements intrusifs dans un paddock devenu trop accessible, tandis qu’Alexander Wurz, président de l’association des pilotes de Grand Prix, considère que Hadjar aurait dû réagir autrement.

La fréquentation du paddock de Formule 1 fait de nouveau débat après un incident impliquant Isack Hadjar lors du Grand Prix de Mexico. Le pilote français de Red Bull a reçu un avertissement officiel de la FIA pour avoir repoussé un spectateur qui s’était approché de lui alors qu’il se dirigeait rapidement vers le garage de son équipe.

L’homme, un invité adulte présent dans le paddock, avait tenté de passer un bras autour des épaules de Hadjar afin de prendre un selfie avec lui, sans lui demander son autorisation.

La FIA a reconnu que le spectateur avait pénétré de manière agressive dans l’espace personnel du pilote. Elle a néanmoins estimé que la réaction physique de Hadjar justifiait un avertissement formel.

Un incident qui a suscité le soutien de Max Verstappen, particulièrement critique envers les comportements de certains invités dans les paddocks de Formule 1.

Le quadruple champion du monde estime que les pilotes ne devraient pas avoir à subir des contacts physiques non sollicités, particulièrement lorsqu’ils sont en train de travailler et de rejoindre leur équipe.

"C’est incroyablement agaçant quand des gens se permettent simplement de vous toucher sans votre permission," a déclaré Verstappen.

"Je n’ai jamais repoussé quelqu’un moi-même, mais il y a eu quelques situations où je n’en étais pas loin."

Le Néerlandais considère que ce type d’incident est notamment lié à l’évolution de la fréquentation du paddock, devenu beaucoup plus accessible aux invités et aux spectateurs privilégiés.

"J’ai déjà comparé le paddock à un zoo auparavant. C’est exactement ce qui arrive quand on laisse entrer autant de monde."

Wurz regrette lui aussi l’évolution du paddock

L’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz partage une partie de ce constat. Celui qui préside aujourd’hui l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA) estime que le paddock a considérablement changé depuis l’époque où Bernie Ecclestone dirigeait la discipline.

Selon lui, le nombre de personnes autorisées à y accéder a fortement augmenté, transformant un espace autrefois beaucoup plus fermé.

"À l’époque de Bernie, ce n’était pas comme ça," a expliqué Wurz.

"Il y avait beaucoup moins de monde dans le paddock. Aujourd’hui, c’est un endroit plus ouvert."

Wurz se montre toutefois moins indulgent que Verstappen concernant la réaction de Hadjar.

S’il reconnaît que le Français avait des raisons d’être agacé par le comportement du spectateur, il considère que le recours à un geste physique n’était pas la meilleure manière de gérer la situation.

"Je comprends qu’il soit en colère."

"Mais pour ce qui est de pousser quelqu’un, il faut d’abord lui dire : ’Stop, je ne veux pas de ça pour le moment’. Je ne trouve pas ça acceptable dans ce genre de situation."