’Antonelli a écrit l’histoire’ : Domenicali décrit son ’immense fierté’ face à son compatriote

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué le titre mondial obtenu par Kimi Antonelli hier au Grand Prix du Mexique, et il assure que l’Italie toute entière va faire la fête pour célébrer la couronne mondiale obtenue par son compatriote, qui est devenu au passage le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Le pilote de 20 ans est aussi devenu le premier champion du monde italien depuis Alberto Ascari en 1953 grâce à sa troisième place sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, et c’est évidemment un grand moment pour tous les transalpins.

"Aujourd’hui, Kimi Antonelli a écrit l’histoire. Devenir le plus jeune champion du monde de Formule 1 est un exploit extraordinaire, mérité grâce à un talent, un courage et une détermination d’exception" a déclaré Domenicali.

"Cela me remplit d’une immense fierté de voir Kimi devenir le premier champion du monde italien de Formule 1 depuis Alberto Ascari en 1953. Depuis 73 ans, notre pays attendait ce moment, et aujourd’hui, une nation entière va célébrer l’un des siens atteignant le sommet absolu de notre sport."

"La grandeur ne se mesure pas seulement aux records, mais aux générations qu’elle inspire. Kimi a captivé l’imagination de millions de fans à travers le monde et a montré aux jeunes du monde entier qu’il n’y a pas de limites à ce qui peut être accompli grâce au dévouement, à la conviction et au travail acharné."

"Dans le monde entier, les jeunes garçons et filles qui regardent aujourd’hui verront en Kimi quelqu’un qui prouve que les plus grands rêves peuvent devenir réalité."

Antonelli a remporté sa première victoire et signé sa première pole cette année, et quelques mois plus tard, il est déjà champion du monde. Selon Domenicali, ce n’est que le début d’une longue carrière faite de succès et de records battus.

"Son nom rejoint les légendes de notre sport. Un nouveau chapitre de l’histoire de la Formule 1 a été écrit, et je crois fermement que ce n’est que le début d’un héritage extraordinaire. Félicitations à Kimi, à Mercedes et à sa famille pour cet incroyable accomplissement. Toute la communauté de la F1 est fière de célébrer ce moment spécial avec eux."

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a de son côté demandé à Kimi Antonelli de "ne jamais changer", dans son message de félicitations publié sur les réseaux sociaux à l’attention du nouveau champion.

Ben Sulayem, à la tête de l’instance dirigeante du sport automobile depuis 2021, a confié à quel point il était ému par le sacre du pilote Mercedes.

"Je suis très ému. Félicitations, Kimi," a déclaré Ben Sulayem dans une publication de la FIA sur les réseaux sociaux. "Ce que j’ai remarqué chez toi, c’est ta capacité à travailler sous pression, voire sous un stress intense. Tu ne te plains jamais."

"Du fond du cœur, je te félicite. Tu es un phénomène."

"Mais, en attendant, je vais te demander une chose : ne change jamais. Reste ce Kimi-là."

"Le Kimi pour qui j’ai signé une première super licence l’an dernier, et le Kimi d’aujourd’hui... veille simplement à rester le même."

"Vraiment, je ne suis pas le seul à me réjouir ; beaucoup de gens sont heureux. Merci d’avoir rendu cela possible. Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille et à ton équipe, le meilleur pour la suite."