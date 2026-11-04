Wolff érige Antonelli en modèle et tacle ’les pilotes trop gâtés’ de la F1

Toto Wolff n’a pas seulement célébré le premier titre mondial de Kimi Antonelli après le Grand Prix du Mexique. Le directeur de Mercedes a profité du sacre historique de son jeune pilote pour adresser un message particulièrement ferme au reste du plateau de Formule 1. À ses yeux, l’Italien de 20 ans incarne une nouvelle génération de champions, capable de gagner sans sacrifier l’humilité, le respect ou l’intégrité. Une vision qu’il oppose ouvertement à certains pilotes qu’il juge trop privilégiés, toujours prompts à se plaindre à la radio ou à faire passer leurs intérêts personnels avant tout le reste.

Kimi Antonelli est entré dans l’histoire de la Formule 1 en devenant, à 20 ans, le plus jeune champion du monde de la discipline. L’Italien a définitivement assuré son titre lors du Grand Prix du Mexique, dimanche, alors qu’il reste encore quatre manches à disputer cette saison.

Une performance exceptionnelle pour un pilote qui dispute seulement sa deuxième saison dans la catégorie reine et qui a su transformer son potentiel en résultats avec une régularité remarquable.

Mais au-delà de ses performances sportives, c’est aussi la personnalité d’Antonelli qui suscite l’admiration au sein du paddock. Son enthousiasme, sa spontanéité et son comportement ont séduit aussi bien ses collègues chez Mercedes que ses adversaires et de nombreux supporters.

Toto Wolff en a fait l’un des thèmes centraux de son intervention auprès des médias après le sacre au Mexique.

Alors que sa rencontre avec les journalistes touchait à sa fin, le patron de Mercedes a spontanément pris la parole pour livrer un discours passionné sur ce que représente, selon lui, le nouveau champion du monde.

Pour Wolff, le sacre d’Antonelli dépasse largement la simple consécration d’un talent exceptionnel.

L’Autrichien estime que le jeune Italien incarne une rupture avec une certaine conception du pilote de Formule 1, fondée sur l’individualisme et la recherche de la victoire à n’importe quel prix.

"Cette idée selon laquelle il faut gagner à tout prix, être égoïste, opportuniste, impitoyable pour son propre bénéfice… Ce modèle de pilote de course appartient désormais au passé.

"Nous avons un nouveau champion qui incarne des valeurs : l’humilité, l’intégrité, la loyauté, le respect. Il reste lui-même. Il devrait être un modèle pour beaucoup d’autres jeunes pilotes dans les catégories de promotion."

Sans citer de noms, Wolff a dénoncé le comportement de plusieurs pilotes qu’il considère comme trop privilégiés et insuffisamment conscients de la manière dont ils devraient se comporter.

"Il devrait aussi être un modèle pour les quelques pilotes trop gâtés qui se comportent comme si tout leur était dû en Formule 1 : ceux qui se plaignent sans arrêt à la radio, ceux qui râlent, ceux qui provoquent des accidents."

"Regardez ce gamin de 20 ans, puis demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Voilà le message que j’adresse à ces gamins."

Le dirigeant autrichien souhaite que les valeurs incarnées par Antonelli deviennent une référence pour l’ensemble de la discipline.

Il a notamment évoqué le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ainsi que le président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, en affirmant que cette vision devrait guider l’évolution du comportement des pilotes.

"C’est ainsi que la FIA, que Mohammed [Ben Sulayem], que Stefano [Domenicali], et moi-même, voudrions voir les pilotes de course à l’avenir."

"C’est cela, la Formule 1 moderne. Kimi représente le pilote de Formule 1 moderne grâce à ces valeurs, et pas seulement grâce à son talent."

"Tout le monde possède du talent. Mais il faut aussi être quelqu’un de bien. Il a démontré qu’on pouvait battre tout le monde en étant quelqu’un de bien."

Wolff va-t-il passer la main après ce nouveau succès ?

Toto Wolff a récemment évoqué la mise en place d’un plan de succession chez Mercedes F1, qui pourrait être activé au moment où il le souhaiterait. Est-ce que ce succès d’Antonelli l’incite à rester ou au contraire à se dire qu’il a réalisé ce qu’il devait pour lancer l’équipe dans une nouvelle ère ?

"Je m’interroge chaque jour : est-ce que je contribue au développement de l’équipe, dans les bons comme dans les mauvais moments ? Si je sens que ma contribution n’est plus aussi pertinente, ou qu’une autre personne pourrait mieux faire, je serai le premier à dire : ’Je me mets en retrait, je deviens président exécutif et j’explique aux autres comment ils peuvent faire mieux’."

"À l’époque des patrons ’dinosaures’, une catégorie à laquelle je commence moi-même à appartenir, petit à petit, les structures étaient différentes. Il y avait une seule personne qui représentait l’équipe, gérait les relations avec les sponsors, s’impliquait dans la course, et entretenait les liens politiques avec la FIA, la FOM ou les autres écuries."

"Je pense que, dans quelques années, l’avenir de cette équipe reposera sur une répartition des rôles."

"Donc... je souhaite poursuivre dans mes fonctions... tout en formant Bradley (Lord), qui me décharge de nombreuses tâches qui, par le passé, m’agaçaient ou représentaient une charge de travail importante. Il est même bien plus rigoureux et structuré que moi !"

"Mais non, je ne compte pas tirer ma révérence bientôt."