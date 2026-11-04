Audi F1 à quatre points de la septième place, Bortoleto retrouve son public

Audi aborde le Grand Prix à São Paulo avec l’ambition de poursuivre sa progression au championnat du monde, après avoir porté son total à 27 points et s’être rapproché à seulement quatre unités de la septième place du classement des constructeurs détenue par Haas F1. Pour Gabriel Bortoleto, ce rendez-vous aura une saveur particulière puisqu’il retrouvera son public à Interlagos, un an après avoir découvert l’émotion de courir à domicile en Formule 1. Freddie Slater sera également de retour au volant de la R26 lors des EL1, cette fois à la place de Nico Hülkenberg.

Le Grand Prix du Brésil marquera la conclusion de la série de trois courses consécutives disputées sur le continent américain. Après Austin et Mexico, Audi se prépare à relever un nouveau défi sur le circuit d’Interlagos, où les possibilités de dépassement et les changements météorologiques peuvent rapidement bouleverser la hiérarchie.

L’écurie allemande arrive au Brésil avec une dynamique comptable encourageante. Malgré un week-end mexicain compliqué, elle a poursuivi sa série de résultats dans les points et compte désormais 27 unités au championnat des constructeurs, à seulement quatre longueurs de la septième position.

Dans une lutte aussi serrée, Audi sait que la moindre occasion devra être exploitée. La qualité de l’exécution, la gestion des différentes séances et la capacité à réagir aux circonstances de course pourraient faire la différence.

L’équipe profitera également de ce rendez-vous pour poursuivre son programme de développement des jeunes pilotes. Après avoir effectué ses premiers tours lors des essais libres du Grand Prix de Mexico, Freddie Slater retrouvera le volant de la R26 pour les EL1 à São Paulo. Cette fois, le Britannique remplacera Nico Hülkenberg pendant la première séance.

Mais le week-end sera surtout marqué par le retour de Gabriel Bortoleto devant ses supporters brésiliens.

Bortoleto veut offrir un résultat à son public

Le pilote Audi retrouve Interlagos avec des souvenirs particulièrement forts de sa première participation à domicile en Formule 1, l’an dernier.

"C’était bien de repartir de Mexico avec quelques points (sur tapis vert, ndlr), surtout après un week-end aussi difficile, avec très peu de roulage. Nous avons travaillé dur pour redresser la situation et, même s’il reste encore beaucoup de choses à améliorer, c’est assurément un résultat positif à emporter avant ma course à domicile."

"Courir au Brésil sera toujours quelque chose de très spécial pour moi. L’année dernière, j’ai vécu ma première expérience au volant devant mon public, et le soutien que j’ai reçu a été incroyable. J’ai grandi en rêvant de moments comme celui-ci, alors pouvoir maintenant les vivre, avec les supporters brésiliens qui m’encouragent, représente énormément pour moi."

Le pilote de la R26 n°5 sait néanmoins que l’émotion ne suffira pas à obtenir un bon résultat sur un circuit où la concurrence du milieu de grille reste particulièrement intense.

"J’ai vraiment hâte de retourner à Interlagos et, je l’espère, de donner à tout le monde une raison de faire la fête. Nous savons que le milieu de grille reste très serré et que rien n’est jamais facile, mais je donnerai absolument tout pour que ce soit un bon week-end pour l’équipe."

Hülkenberg veut oublier les difficultés de Mexico

De l’autre côté du garage, Nico Hülkenberg espère rebondir après un Grand Prix de Mexico qui n’a pas répondu aux attentes.

L’Allemand estime que plusieurs éléments ont empêché Audi de concrétiser son potentiel, mais il apprécie de pouvoir rapidement se concentrer sur une nouvelle course.

"Mexico n’a pas vraiment été le week-end que nous espérions. Plusieurs choses ne se sont pas passées comme prévu et nous avons du travail à faire, mais l’avantage des courses qui s’enchaînent, c’est que l’on n’a pas beaucoup de temps pour ressasser. On passe directement à la suivante."

Hülkenberg aborde néanmoins le rendez-vous brésilien avec enthousiasme.

"Le Brésil est toujours l’une de mes courses préférées de l’année. Interlagos est un véritable circuit à l’ancienne, avec une ambiance formidable et des souvenirs très particuliers pour moi. C’est un tour court et intense, et la météo peut toujours venir jouer un rôle, ce qui rend les choses intéressantes."

"Comme c’est la course à domicile de Gabi, c’est aussi un week-end spécial pour lui et pour toute l’équipe. J’ai hâte d’y retourner et, je l’espère, de connaître un week-end plus solide."

Avant de retrouver son volant pour la suite du programme, Hülkenberg laissera donc Freddie Slater participer aux EL1, dans le cadre de la poursuite du travail de développement mené par Audi.

McNish regrette une occasion manquée à Mexico

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi, partage le sentiment de ses pilotes concernant le Grand Prix de Mexico.

L’Écossais estime que l’équipe aurait pu obtenir un meilleur résultat, notamment avec Nico Hülkenberg, qui se trouvait encore en position de se battre pour les points avant l’interruption de la course par un drapeau rouge.

Il considère toutefois que le résultat de Bortoleto constitue un motif de satisfaction important, compte tenu des difficultés rencontrées par le Brésilien pendant les essais.

"Mexico a été un week-end difficile pour l’équipe et nous avons eu le sentiment que nous aurions pu faire davantage, surtout que Nico était encore en lice pour les points jusqu’au drapeau rouge. Nous ne devons cependant pas oublier les aspects positifs, en particulier la remontée de Gabi pour terminer dans les points malgré un roulage très limité pendant les essais."

"Nous savons qu’il y a des domaines dans lesquels nous devons progresser et, avec une autre course qui arrive immédiatement, notre priorité est de tirer les enseignements de ce week-end et d’exploiter au maximum les occasions qui se présenteront avec nos deux voitures."

McNish s’attend à un Grand Prix du Brésil particulièrement disputé, compte tenu de la compétitivité du milieu de grille et des caractéristiques du circuit brésilien.

"Interlagos est un circuit chargé d’histoire et de caractère, où les conditions peuvent changer rapidement. Avec un milieu de grille aussi compétitif, il sera crucial de réaliser un week-end propre et de bien exécuter chaque séance."

"C’est aussi un week-end particulièrement spécial pour Gabi, qui court devant son public, et nous allons travailler dur pour donner à nos deux pilotes les meilleures chances possibles de se battre pour les points."