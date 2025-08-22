Wolff reconnait que Mercedes F1 n’a ’pas réussi à s’adapter’ à l’effet de sol
Un "désavantage" dès 2022 qui n’a jamais été comblé
Toto Wolff a reconnu que Mercedes F1 a un désavantage depuis l’arrivée des règles 2022, avec un manque de maîtrise de l’effet de sol qui est prépondérant depuis quatre saisons. Le directeur de l’équipe de Brackley reconnait que le team n’a jamais réussi à rattraper le retard pris dès le départ, avec un concept zéro ponton qui ne fonctionnait pas.
"Je pense que nous n’avons tout simplement pas réussi à nous adapter correctement à ce système de règles" a déclaré Wolff. "Nous étions désavantagés dès le départ, et il est alors extrêmement difficile de rattraper son retard face à des adversaires aussi redoutables."
"Je suis heureux que nous ayons connu quelques beaux moments forts, comme l’année dernière à Silverstone, la dernière victoire de Lewis [Hamilton] au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais nous avons dominé à Spa et avons absolument dominé à Las Vegas."
Cette année, les bons moments sont moins nombreux mais l’équipe ne vit pas que du négatif : "Parfois, nous avions une voiture gagnante, comme à Montréal cette année, et j’espère que nous pourrons continuer ainsi jusqu’à la fin de la saison."
Cependant, Wolff estime qu’il y a encore des leçons précieuses à tirer de la saison actuelle, malgré un programme déjà tourné vers 2026 : "Je pense qu’il y a toujours quelque chose à apprendre et à optimiser dans le domaine opérationnel. La gestion des coûts sera également plus efficace."
