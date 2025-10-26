Chahuté par Verstappen, Hamilton contient sa grande frustration à l’arrivée au Mexique

Il a été très difficile d’obtenir des réactions de Lewis Hamilton à l’arrivée du Grand Prix du Mexique.

Le septuple champion du monde, parti 3e, a réussi comme son équipier à survivre au départ chaotique. Mais une bataille en deux temps avec Max Verstappen lui a coûté cher. Il a terminé 8e de la course, avec une stratégie à deux arrêts.

A l’arrivée devant les micros, le pilote Ferrari n’a sorti que quelques mots pour chaque question posée...

"C’était amusant au début, mais ça ne s’est pas terminé comme je l’aurais souhaité. C’est ça, la course automobile."

Hamilton a alors été relancé sur ce qu’il pensait de sa bataille avec Max Verstappen mais il n’a pas voulu trop en dire.

"La piste est très, très sale en dehors des lignes et j’ai fait de mon mieux pour ramener la voiture sur la piste en toute sécurité. C’est tout ce que je pouvais espérer."

Quant à sa pénalité de 10 secondes, "je ne sais pas, je n’ai pas revu les images."

Verstappen aurait-il dû en avoir une pour son dépassement en dive bomb ?

"C’est votre avis, pas celui des commissaires. Je garde mon avis pour moi."

Ferrari a pourtant déroulé l’un de ses meilleurs week-ends, lui également en termes de performance. En tire-t-il une satisfaction ?

"Oui, il y a des points positifs. Nous avons au moins marqué quelques points."