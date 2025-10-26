5e à l’arrivée, Piastri veut tirer les leçons de son difficile GP du Mexique

Oscar Piastri a réussi à limiter les dégâts au Grand Prix du Mexique aujourd’hui en bataillant pour remonter à la 5e position de la course.

Certes, l’Australien concède 15 points d’un coup à Lando Norris et perd la tête du championnat pour un point mais cela aurait pu être pire après un week-end où il n’était vraiment pas dans le rythme.

A l’arrivée, le pilote McLaren F1 reste déterminé à se sortir de sa mauvaise passe actuelle et à tirer toutes les leçons de ces difficultés afin de se relancer pour les quatre derniers Grands Prix.

"J’ai eu l’impression d’être tout le temps derrière quelqu’un pendant toute la course et d’avoir du mal à cause de l’air sale. C’était assez difficile."

"Pour moi, le plus important était d’essayer d’apprendre les choses que je voulais apprendre aujourd’hui."

"Hier, après la séance de qualifications, il est devenu évident que je devais changer certaines choses assez importantes dans ma façon de piloter."

"Aujourd’hui, il s’agissait d’essayer de limiter les dégâts, mais aussi d’apprendre certaines choses à ce sujet. Si j’ai fait des progrès dans ce domaine, je serai satisfait."

"Évidemment, quand votre coéquipier remporte la course, terminer cinquième n’a rien d’extraordinaire."

"J’ai dû conduire très différemment ces deux derniers week-ends, ou plutôt je n’ai pas conduit différemment alors que j’aurais dû."

"Je trouve cela un peu étrange, car j’ai conduit exactement comme je l’ai fait toute l’année."

"C’est juste que ces deux derniers week-ends, la voiture, les pneus ou autre chose exigeaient une façon de piloter assez différente. Je ne m’y suis pas vraiment adapté."

"J’ai essayé de changer un peu les choses aujourd’hui et, une fois que nous aurons analysé si c’est efficace ou non, cela nous aidera, je l’espère, à constater des progrès."

"La voiture n’a manifestement pas changé depuis un certain temps, donc cela n’a rien à voir avec elle. Étant donné la différence de rythme, il est clair que Lando a trouvé plus facile de s’y adapter, contrairement à moi."

"Il est important de se souvenir que les 19 autres courses et ma façon de conduire ont plutôt bien fonctionné."

"Il s’agit plutôt d’ajouter quelques outils à ma boîte à outils que de me réinventer."