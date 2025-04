Verstappen reprend espoir après un GP de F1 ‘prometteur et positif’

Fâché par sa pénalité obtenue fort logiquement pour sa manœuvre dans les premiers virages face à Oscar Piastri, Max Verstappen a été peu disert en conférence de presse d’après-course, visiblement désireux de faire part de son mécontentement de la manière la plus policée possible.

Mais le pilote Red Bull a été tout de même plus loquace au moment d’évoquer la forme de sa Red Bull ce week-end : contre toute attente ou presque, Red Bull a pu tenir et même devancer le rythme des McLaren F1, sur un tour en en longs relais. Max Verstappen n’a fini qu’à 2,8 secondes d’Oscar Piastri malgré sa pénalité de 5 secondes…

« Oui. J’ai été très agréablement surpris, pour être honnête, parce que vendredi, c’était très, très compliqué » commentait le pilote Red Bull.

« Peu importe ce que je faisais au volant ou dans la gestion des pneus, ils s’effondraient. La voiture était bien plus agréable ensuite. Il y avait toujours des limites, mais c’était beaucoup plus prometteur. Et en fait, à un moment, quand j’ai recommencé à creuser l’écart, j’ai été surpris – positivement surpris. »

« Il faut quand même rester prudents parce que ce circuit a peu de dégradation, et on sait que sur des pistes avec plus de dégradation, on souffre davantage. Il faut encore qu’on progresse là-dessus. Mais les changements que nous avons faits vendredi ont fonctionné. Donc je suis très content de ça. »

Red Bull avait-elle un meilleur rythme de course que les McLaren F1, comme l’a suggéré Max Verstappen ?

« Je ne sais pas. C’est impossible à dire » répond Max Verstappen.

« Je n’ai pas encore regardé les données. Pour moi, j’étais juste agréablement surpris par mon rythme. C’était bien meilleur que ce à quoi je m’attendais. Donc c’est une bonne chose. »

Verstappen coupe court à toute question sur le départ

Quand on l’interroge sur son duel face à Oscar Piastri au départ, le Néerlandais se braque et ne répond qu’à la Lance Stroll, c’est-à-dire par phrases brèves et laconiques.

« Le départ s’est passé, le virage 1 s’est passé, et soudainement c’était le 50e tour. Tout s’est déroulé très vite. »

Red Bull et Max Verstappen ont-ils envisagé, à la radio, de rendre la position à Oscar Piastri ?

« Je pense qu’il vaut mieux ne pas en parler. Tout ce que je dirais ou essaierais de dire pourrait me causer des ennuis. »

Red Bull peut-elle revenir devant les McLaren F1 ?

Cette course en Arabie saoudite pourrait redonner un peu d’espoir à l’équipe de Milton Keynes, qui semble cependant très dépendante des caractéristiques de chaque circuit, notamment face à la dégradation des Pirelli.

Alors, que pense Max Verstappen de sa Red Bull ? Elle ne serait finalement pas si hors du coup qu’on ne le dit ?

« Je pense qu’il nous faut plus de performance globale, surtout en matière d’équilibre, et évidemment de régularité. Nous ne sommes pas compétitifs sur tous les circuits, c’est clair. À Bahreïn, on manquait beaucoup. Ici, c’était nettement mieux. Mais comme je l’ai dit, en Arabie saoudite, c’est une piste avec peu de dégradation, et donc plus de voitures deviennent performantes. »

« Il y a encore du travail à faire, mais au moins c’est un résultat prometteur. Globalement, c’est un week-end positif, au final. On a vraiment réussi à trouver un bon équilibre – ou un équilibre correct – et c’est évidemment positif pour nous. »

L’écart avec les McLaren F1 s’est clairement réduit en Arabie saoudite, Max Verstappen ne peut le nier…

« Oui. J’ai des résultats intéressants ici en Arabie saoudite. Ça fait deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. C’est positif. C’était un week-end positif pour nous, honnêtement. Peut-être que ça n’a pas très bien commencé vendredi, mais on a essayé beaucoup de choses sur la voiture et on a réussi à la mettre dans la bonne fenêtre. Maintenant, on doit travailler davantage sur nos faiblesses, qu’on connaît bien. Il faut qu’on arrive avec des évolutions pour corriger ça. J’espère que dans les prochaines courses, on pourra voir une progression. »

Le premier rival de Max Verstappen pour le titre se nommera peut-être, non Lando Norris, mais Oscar Piastri, dont le mental et la régularité impressionnent. Mais le Néerlandais n’est pas si surpris.

« Je crois que je l’ai déjà dit. Les gens oublient un peu – l’an dernier, c’était sa deuxième saison. Là, c’est sa troisième, et il est très solide. Il est très calme dans son approche, et j’aime ça. Ça se voit en piste. Il délivre quand il le faut, il fait à peine des erreurs – et c’est exactement ce qu’il faut pour jouer un titre. Et je pense qu’avec Mark (Webber, son manager) à ses côtés, ça l’aide beaucoup. C’est super. On apprend des carrières des autres – c’est ce que j’ai eu avec mon père, et Mark conseille Oscar. Mais au final, Oscar utilise son talent, et c’est beau à voir. »