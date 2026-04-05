Ce scénario jugé impossible pourtant devenu réalité en F1

Entre la finalisation des controversées règles moteurs de 2026 et l’élaboration du règlement châssis qui les accompagne, la Formule 1 a passé près de trois ans à chercher le bon équilibre. Un équilibre qui, aujourd’hui, semble toujours lui échapper.

Les règles sur les groupes propulseurs ont été entérinées en août 2022, bien que leur philosophie ait été définie en amont, tandis que celles concernant les châssis ont suivi en juin 2024. Durant cette période, la discipline a dû composer avec les compromis qu’elle s’imposait elle-même, à commencer par la répartition inédite de la puissance entre moteur thermique et batterie, désormais fixée à 50-50.

D’autres choix structurants ont accentué ces contraintes. La suppression du MGU-H, élément clé des unités de puissance entre 2014 et 2025, visait à attirer de nouveaux motoristes comme Audi. Par ailleurs, la récupération d’énergie a été limitée à l’essieu arrière, excluant toute régénération à l’avant.

Très vite, une problématique majeure s’est imposée : une fois la batterie déchargée, une monoplace perd significativement en vitesse dans les lignes droites, au point de devoir rétrograder. Un phénomène particulièrement marqué sur les circuits rapides, avec de longues lignes droites et peu de zones de freinage.

À l’époque, Toto Wolff se voulait catégorique quant à la capacité de la F1 à éviter un tel scénario.

"Cela n’arrivera pas," affirmait-il en juillet 2023. "Pensez-vous vraiment que nous ne sommes pas assez innovants pour concevoir des règles châssis et moteurs empêchant les pilotes de rétrograder en ligne droite ?"

Moins de trois ans plus tard, la réalité a rattrapé ces certitudes.

Lors des qualifications du Grand Prix d’Australie 2026, George Russell, en route vers la pole position, a atteint 327 km/h en sortie du virage 8 avant de voir sa vitesse chuter brutalement bien avant le virage suivant. Au moment de lever le pied pour le virage 9, il avait perdu plus de 50 km/h et rétrogradé de deux rapports. Un premier choc, depuis confirmé en Chine et au Japon.

Le scénario jugé impossible par Wolff est devenu réalité sur ses propres monoplaces, et toutes les autres, encore moins performantes.

Si le spectacle des qualifications est déjà décrié cette saison, les lacunes des unités de puissance 2026 posent des problèmes plus sérieux encore. La FIA travaille activement à corriger les risques liés aux différences de vitesse très importantes entre monoplaces, un facteur ayant contribué au violent accident d’Oliver Bearman à Suzuka.

Pourtant, ces dérives n’ont rien d’une surprise totale.

"Nous évoquons cette possibilité depuis la conception de ces voitures," a rappelé Oscar Piastri.

Parmi les voix critiques dès l’origine, celle de Christian Horner s’était distinguée. Si certaines de ses craintes ne se sont pas concrétisées, notamment sur une éventuelle difficulté à dépasser, il avait identifié avec justesse la complexité d’équilibrer les contraintes imposées par les moteurs via le règlement châssis.

"Il faut peut-être agir en urgence sur le ratio entre puissance thermique et électrique," estimait-il, redoutant "la création d’un Frankenstein technique" nécessitant des artifices aérodynamiques extrêmes pour compenser, au détriment de la qualité des courses.

À l’époque, Toto Wolff n’avait pas tardé à répondre, accusant son rival de vouloir torpiller la réglementation 2026 : "Je pense que ce qui l’inquiète surtout, c’est que son programme moteur ne progresse pas comme prévu, et qu’il cherche à le saboter ainsi. Il faut toujours s’interroger sur les motivations derrière ce genre de déclarations."

Une remarque qui résonne différemment aujourd’hui, alors que Mercedes domine ce début de saison et que Wolff continue de défendre fermement ces règles pourtant très critiquées.

On n’oubliera pas non plus les premiers retours de Max Verstappen au simulateur il y a deux ans.

"J’en ai discuté avec l’équipe et j’ai déjà vu les données sur le simulateur. Pour moi, c’est catastrophique. Si vous attaquez à fond dans la ligne droite de Monza, quatre ou cinq cents mètres avant la fin, vous êtes obligé de rétrograder à fond car c’est plus rapide. Je pense que ce n’est pas la bonne solution. Bien sûr, c’est probablement l’un des pires circuits."

"Mais pour moi, le problème, c’est que cela ressemblera finalement à une compétition de moteurs : celui qui aura le moteur le plus puissant aura un avantage considérable. Mais je ne pense pas que ce soit l’objectif de la Formule 1, car cela déclencherait une nouvelle guerre de développement et gagner quelques chevaux par-ci par-là deviendrait probablement très coûteux. Je pense que ce devrait être l’inverse."

"De plus, les voitures auront probablement beaucoup moins de résistance à l’air, donc les dépassements en ligne droite seront encore plus difficiles."

"Et puis, il y a l’aérodynamisme actif, que l’on ne peut pas contrôler, enfin, c’est le système qui s’en charge. Ce qui, à mon avis, rend la conduite très délicate, car je préfère avoir le contrôle. Bien sûr, quand on est derrière quelqu’un, on a parfois besoin de plus d’adhérence à l’avant ou à l’arrière. Ce genre de choses."

"Si le système commence à gérer ça pour nous, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En plus, le poids diminuerait à peine. Il faut se pencher sérieusement sur la question, car 2026 approche à grands pas. Et pour le moment, d’après tous les chiffres et les données que j’ai déjà analysées, ça ne s’annonce pas bien, donc je ne suis pas très enthousiaste."

Dès lors, la question se pose à nouveau : quelles sont désormais les motivations de chacun ?

La Formule 1 bénéficie actuellement d’une pause inattendue de plusieurs semaines avant la reprise à Miami. Un répit qui pourrait s’avérer crucial pour tenter de corriger certaines failles d’un règlement manifestement imparfait.

Reste à savoir si les ingénieurs parviendront à résoudre un problème que beaucoup avaient anticipé, mais que certains ont sous-estimé, ou si la discipline s’est elle-même enfermée dans une impasse technique.

Car au-delà du spectacle, c’est bien la crédibilité sportive de la F1 qui est désormais en jeu si les réunions d’avril ne débouchent pas sur des ajustements significatifs, en attendant de plus gros changements sur les moteurs (ratio thermique / électrique) pour 2027.