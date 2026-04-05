Plus de 1000 messages : Antonelli face à l’onde de choc de son ascension

Kimi Antonelli n’est pas près d’oublier son premier triomphe en Formule 1. Vainqueur du Grand Prix de Chine, le jeune prodige italien a vécu un moment fondateur suivi d’une vague de réactions à la hauteur de l’exploit.

À seulement 19 ans, celui qui s’est depuis offert une deuxième victoire au Japon et est devenu le plus jeune leader de l’histoire du championnat du monde décrit Shanghai comme un tournant majeur de sa carrière.

Mais malgré l’enchaînement rapide des succès, il lui a fallu du temps pour réaliser pleinement ce qu’il venait d’accomplir.

"Oui, maintenant je réalise, mais ça m’a pris un peu de temps," confie-t-il à BILD lorsqu’on lui demande s’il a digéré cet exploit.

"C’était le plus beau jour de ma vie jusqu’à présent, parce que je travaille pour ce moment depuis que j’ai commencé le karting étant enfant."

"Le vivre enfin, c’était une sensation incroyable. Je n’avais jamais ressenti ça auparavant."

L’ampleur de l’exploit s’est immédiatement traduite par une avalanche de messages. Preuve de l’impact de cette victoire, bien au-delà du paddock de la Formule 1.

"Beaucoup ! J’ai reçu plus de 1000 messages sur mon téléphone," révèle le pilote italien.

Parmi ces témoignages, certains ont une valeur toute particulière. Notamment celui de son idole de toujours, Valentino Rossi.

"Mon idole Valentino Rossi m’a écrit. C’était vraiment spécial," souligne Antonelli.

Le nonuple champion du monde de moto, figure emblématique du sport italien, représente une source d’inspiration majeure pour le jeune pilote. Recevoir un message de sa part après une première victoire en F1 a donc une résonance unique.

Autre moment marquant : le message de Jannik Sinner, qui a dépassé le cadre privé.

"Jannik Sinner m’a aussi envoyé un très beau message, et il a même dédié son discours d’après-match en finale d’Indian Wells à ma victoire. C’était vraiment génial."

Un geste fort de la part du numéro un du tennis italien, qui illustre l’écho rencontré par Antonelli dans tout le paysage sportif transalpin.

Entre reconnaissance de ses pairs et explosion médiatique, le jeune pilote vit un début de carrière fulgurant. Et si tout s’accélère, une chose est déjà certaine : cette première victoire restera, quoi qu’il arrive, un moment à part dans son parcours.