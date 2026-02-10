Ce qui a vraiment surpris Verstappen lors du shakedown de Barcelone

Max Verstappen est ressorti du shakedown de Barcelone avec un sentiment plus positif que prévu concernant la Red Bull 2026. C’est en tout cas ce qu’affirme l’ancien pilote de F1 Nelson Piquet Jr, son beau-frère et proche de l’entourage du quadruple champion du monde, qui évoque un pilote étonné par le niveau d’avancement du projet.

À l’approche d’une saison charnière, chaque signal en provenance de Red Bull est scruté de près. Pour Verstappen, le contexte est particulièrement dense : une série de titres désormais interrompue, l’introduction du tout premier moteur conçu en interne par Red Bull Powertrains, et des rumeurs persistantes l’envoyant chez Mercedes ou Aston Martin à l’horizon 2027.

Invité du podcast Pelas Pistas, Nelson Piquet Jr a révélé que le Néerlandais avait été frappé par le kilométrage accumulé dès les premiers roulages.

"J’ai pu discuter un peu avec Max après les premiers essais. Il a été impressionné par le chemin parcouru par l’équipe avec cette nouvelle voiture", explique Piquet.

"Max est parfois pessimiste, mais là, il a noté qu’ils avaient pu enchaîner plus de 100 tours immédiatement. Il était ravi de voir tout ce que la voiture avait déjà accompli dès sa sortie des stands."

Une productivité d’autant plus notable que le déroulement du shakedown barcelonais n’a pas été idéal. Le début de la semaine avait été confié à Isack Hadjar, victime d’un accident, avant que Verstappen ne reprenne le volant lors de la dernière journée, tout en composant avec des symptômes grippaux.

Malgré ces circonstances, Red Bull a surtout retenu la solidité de son programme, un point sur lequel Verstappen se serait concentré, sans faire de commentaire particulier sur la sortie de piste de son jeune coéquipier.

Pour autant, Piquet Jr insiste : les chronos réalisés à Barcelone ne doivent en aucun cas être interprétés comme un indicateur de hiérarchie.

"L’équilibre des forces n’a pas encore été déterminé", prévient-il. "Les équipes lèvent le pied pour éviter des problèmes politiques avec la FIA. Elles surveillent celles qui semblent disposer d’un avantage important, donc beaucoup ont considérablement ralenti."

Une retenue qui concernerait en priorité les structures de pointe.

"En termes de vitesse, il est difficile de dire quoi que ce soit", poursuit Piquet. "Tout le monde se retient un peu. Et surtout, selon les rumeurs, la technologie de Mercedes aurait progressé davantage que celle des autres, donc eux non plus ne cherchent pas à se démarquer."

Au final, si aucune conclusion ne peut encore être tirée sur le potentiel pur de la Red Bull RB22, l’impression générale reste positive.

"Globalement, Max a été positivement surpris", résume Piquet. "Mais vraiment par le nombre de tours que la voiture a pu enchaîner dès sa sortie du box."

Désormais, l’attention se tourne vers Bahreïn, où les cartes commenceront à être dévoilées plus clairement. On a appris ce matin que Verstappen prendra le volant toute la journée du mercredi lors du premier test collectif officiel. Le jeudi sera réservé à Isack Hadjar, avant que les deux pilotes ne se partagent le roulage le vendredi. Vous pouvez retrouver ici le programme mis à jour au fur et à mesure des annonces.

Un second test de trois jours est prévu du 18 au 20 février, à seulement quelques semaines du coup d’envoi de la saison en Australie.