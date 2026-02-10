Piastri veut s’inspirer de la remontée de Verstappen après sa chute en 2025

Oscar Piastri aborde la saison 2026 avec une idée claire en tête : tirer les leçons d’un championnat 2025 qui lui a échappé, tout en observant attentivement la manière dont Max Verstappen est parvenu à renverser une situation pourtant compromise. Une source d’inspiration supplémentaire dans l’optique de la revanche attendue face à Lando Norris.

Après le Grand Prix des Pays-Bas disputé en août dernier, Piastri semblait pourtant solidement installé en tête du championnat. L’Australien comptait alors 34 points d’avance sur Norris, contraint à l’abandon sur fuite d’huile, et disposait même d’un matelas de 104 points sur Verstappen.

Mais le tournant de la saison intervient à Monza. À l’issue d’un arrêt aux stands lent pour Norris, McLaren décide d’ordonner à Piastri de lui rendre sa position. Une décision d’équipe que l’Australien reconnaît avoir gardée à l’esprit lors d’un week-end catastrophique en Azerbaïdjan.

À Bakou, tout s’enchaîne mal : accident en qualifications, départ anticipé, chute au fond du peloton, puis nouvelle sortie de piste avant la fin du premier secteur, mettant un terme prématuré à sa course. Le début d’une spirale négative. Sur les six courses disputées entre l’Azerbaïdjan et Las Vegas, Piastri n’inscrit que des résultats en demi-teinte.

À Las Vegas, une quatrième place semblait enfin redonner de l’élan au pilote McLaren, mais celle-ci est annulée par une disqualification, en raison d’une usure excessive du fond plat. À cela s’ajoutent deux abandons lors des Sprints d’Austin et d’Interlagos, au moment même où Norris et Verstappen signent leur pic de performance pour le dépasser au championnat.

Piastri perd définitivement la tête du classement à Mexico, lors de la 20e manche, après avoir mené le championnat sans discontinuer depuis sa victoire en Arabie saoudite lors de la cinquième course de la saison. Un sursaut tardif au Qatar et à Abu Dhabi ne suffira pas à inverser la tendance : Norris et Verstappen terminent respectivement 13 et 11 points devant lui.

À l’approche de sa quatrième saison en Formule 1, Piastri estime disposer de quoi avoir encore un apprentissage conséquent à faire, à commencer par les leçons de ses propres difficultés, mais aussi en s’inspirant de la remontée spectaculaire de Verstappen.

Interrogé sur ce qu’il pouvait apprendre du retour de Norris et de Verstappen, et sur son état d’esprit à l’idée d’aborder 2026 face au champion en titre dans sa propre équipe, Piastri a d’abord botté en touche avec humour.

"Je pense que ce sont de très bonnes questions à poser à Lando," a-t-il lancé lors du lancement de la livrée de la MCL40 hier après-midi.

"La deuxième partie de sa saison a clairement été très solide, et il a été un champion qui méritait son titre. Le début d’année n’a sans doute pas été aussi simple qu’il l’aurait voulu, mais c’est mieux qu’il en parle lui-même."

"De mon côté, il y a eu énormément de choses dans ma propre saison, surtout dans la deuxième moitié, que l’on ne souhaite vivre sous aucun angle possible, et c’est surtout cela la principale leçon pour moi."

"J’ai beaucoup de leçons à tirer de ma propre campagne. Il est important de regarder ce que font les autres, bien sûr, mais j’avais déjà énormément à apprendre moi-même."

L’Australien reconnaît néanmoins que la fin de saison de Verstappen constitue un cas d’école.

"Même dans la deuxième partie de saison, avec Max et Red Bull qui sont revenus d’un déficit aussi important, il y a clairement des enseignements à tirer de ça aussi."

"Mais je pense qu’il y avait largement de quoi apprendre de ma propre saison et essayer de m’améliorer pour cette année."