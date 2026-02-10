Antonelli crashe déjà sa nouvelle Mercedes AMG de fonction !

Kimi Antonelli a été impliqué dans un accident de la circulation au cours du week-end, à proximité de son domicile à Saint-Marin, sans toutefois subir la moindre blessure. Mercedes a confirmé que son pilote est "totalement indemne" après l’incident.

Selon l’écurie de Brackley, le pilote italien de 19 ans a lui-même contacté les services d’urgence après l’accident, ce qui a entraîné l’intervention de la police sur les lieux. Aucun autre véhicule n’était impliqué.

Si Antonelli s’en sort sans dommage physique, sa voiture personnelle a en revanche été endommagée. Il s’agissait d’une toute nouvelles Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collector’s Edition" qu’il avait récupérée il y a quelques jours à peine et présentée sur Instagram la semaine dernière.

Dans un communiqué officiel, Mercedes a tenu à rassurer sur l’état de santé de son pilote.

"Nous pouvons confirmer que Kimi a été impliqué dans un accident de la route samedi soir, près de son domicile à Saint-Marin."

"La police est intervenue sur les lieux après avoir été appelée par Kimi. Son véhicule était le seul impliqué et, bien que la voiture ait été endommagée, Kimi n’a absolument pas été blessé."

Antonelli ne voit pas son programme sportif affecté par cet incident. Mercedes a confirmé qu’il sera bien présent lors du premier test officiel de pré-saison, organisé sur le circuit international de Bahreïn du 11 au 13 février.

Un soulagement pour l’équipe allemande à quelques jours seulement de l’ouverture de la phase de tests collectifs, alors que tous les regards sont tournés vers les jeunes talents appelés à jouer un rôle clé dans la nouvelle ère technique de la discipline.