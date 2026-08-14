Lowdon voulait faire de Cadillac l’équipe F1 que tout le monde veut rejoindre

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac a déjà dépassé certaines attentes placées sur les épaules de ses dirigeants. Alors que beaucoup imaginaient la nouvelle équipe américaine condamnée au fond de la grille, l’écurie dirigée par Graeme Lowdon jusqu’il y a quelques jours encore affiche une progression régulière et prépare désormais un projet à long terme avec une ambition claire : devenir l’une des références du championnat.

L’arrivée de Cadillac sur la grille représentait un défi considérable. Construire une structure complète, recruter des centaines de collaborateurs, développer une monoplace compétitive et apprendre les exigences d’un championnat aussi complexe que la Formule 1 nécessitent du temps.

Pourtant, après onze Grands Prix, l’écurie américaine peut déjà tirer un bilan encourageant. Avec Valtteri Bottas et Sergio Pérez au volant, Cadillac a régulièrement joué aux portes de la Q2 et a même réussi à devancer Aston Martin à plusieurs reprises, une équipe pourtant portée par des figures majeures comme Fernando Alonso et Adrian Newey.

Le premier point de l’histoire de Cadillac aurait même pu arriver dès Monaco sans les pénalités infligées à Pérez. Mais au-delà des résultats bruts, l’équipe veut surtout démontrer qu’elle est engagée dans un projet durable et qu’elle ne compte pas simplement faire de la figuration.

Avant de se faire limoger brutalement et de manière inattendue, Graeme Lowdon avait confié à la presse que la priorité actuelle est de construire une culture capable d’attirer les meilleurs profils du paddock. L’arrivée annoncée de personnalités reconnues, comme l’ancien ingénieur en chef de Red Bull Paul Monaghan, illustre cette volonté de bâtir une structure solide.

L’ex-directeur de Cadillac F1 estime que l’environnement de travail sera la clé pour convaincre d’autres grands talents de rejoindre l’aventure.

Interrogé par RN365 sur la capacité de Cadillac à attirer aujourd’hui des profils de haut niveau, Lowdon avait répondu : "Je l’espère. J’espère que nous avons démontré qu’il s’agit d’une équipe avec une ambition forte. Nous voulons constamment progresser. Je pense que cela est attractif pour les bonnes personnes."

Selon lui, le défi proposé par Cadillac constitue également un argument important pour séduire des ingénieurs et des membres du personnel expérimentés.

"Le défi est visible par tout le monde. C’est clair, et je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui trouvent cela très motivant : faire partie de quelque chose de nouveau et relever un grand défi."

Mais au-delà de l’ambition sportive, Lowdon insistait sur la nécessité de créer un cadre où les employés peuvent réellement s’épanouir.

"Nous espérons avoir démontré que notre manière de fonctionner permet de créer un bon environnement. C’est fondamentalement une équipe de course, et je pense que les meilleures équipes du monde sont construites autour de cette philosophie d’un environnement de haute performance. C’est exactement ce que nous essayons de mettre en place."

Le Britannique reconnaissait toutefois que cette transformation prendra du temps.

"Ce n’est pas facile, mais si nous y parvenons, je pense que cela deviendra réellement attractif. En interne, l’un de nos responsables a dit quelque chose avec lequel je suis d’accord : nous voulons faire de cette équipe celle que tout le monde veut rejoindre, dont tout le monde est fier de faire partie et que personne ne veut quitter."

"Si nous réussissons à atteindre cela, alors nous attirerons les meilleurs talents, nous construirons la meilleure équipe possible, et nous espérons que les résultats suivront."

Le défi du plafond budgétaire

Comme toutes les équipes actuelles de Formule 1, Cadillac doit toutefois composer avec les contraintes du plafond budgétaire. L’écurie américaine ne dispose pas de ressources illimitées pour accélérer son développement et devra donc progresser étape par étape avant de pouvoir rivaliser régulièrement avec les équipes établies.

Graeme Lowdon connaissait bien ce contexte. Contrairement à certains dirigeants ayant évolué au sein de structures disposant de budgets considérables, il a toujours travaillé dans des environnements où il fallait optimiser chaque investissement.

"C’est assez amusant. J’ai passé toute ma carrière dans des environnements soumis à des limites budgétaires, soit à cause des règlements, soit simplement à cause du financement disponible, et 99 % du sport automobile mondial fonctionne de cette manière, d’une façon ou d’une autre," explique-t-il.

"Très peu de personnes ont eu l’opportunité par le passé de disposer de ressources qui semblaient illimitées."

Mais l’arrivée du plafond budgétaire a profondément changé la dynamique concurrentielle de la Formule 1.

"Une chose est très claire avec le plafond budgétaire : si vous disposez réellement de ressources illimitées, c’est un jeu totalement différent. C’est vraiment un autre monde."

"On sait donc que notre ascension vers le sommet ne se fera pas du jour au lendemain. L’équipe doit encore renforcer ses infrastructures, affiner ses processus internes et accumuler l’expérience nécessaire pour rivaliser avec les références du plateau, le tout avec 215 millions de dollars maximum par an (hors marketing, les 3 top salaires, etc.)"