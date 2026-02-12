Leclerc ne s’emballe pas : ’les chronos ne veulent rien dire en essais’

Ferrari a poursuivi méthodiquement son programme de développement lors de la deuxième journée du premier test hivernal à Bahreïn, avec Charles Leclerc seul en piste au volant de la SF-26 du matin au soir. Le Monégasque a bouclé en tête de la feuille des temps une journée dense et productive, accumulant 142 tours, soit 769 kilomètres, un volume significatif à ce stade de la préparation.

Charles Leclerc a pris la piste peu après 8h, entamant sa journée de travail avec les pneus C3, seule gomme utilisée durant toute la matinée. L’objectif principal était clair : vérifier les réglages, collecter un maximum de données et poser les bases du travail à venir, notamment en vue de la seconde semaine d’essais.

Au total, Leclerc a couvert 62 tours (336 km) lors de cette première partie de journée, enchaînant des relais de longueurs variables afin d’analyser le comportement des pneus dans des conditions chaudes, mais avec une piste s’améliorant progressivement. Son meilleur chrono matinal a été établi en 1’34”273.

Après la pause déjeuner, Ferrari a élargi son programme pneumatique. Leclerc a d’abord repris la piste en C3, avant de passer aux composés C2 puis C1, afin de récolter des données comparatives supplémentaires sur deux longs relais.

L’après-midi s’est avérée tout aussi intense, avec 80 tours supplémentaires (433 km) au compteur. Le Monégasque a signé un meilleur temps (moins rapide) de 1’35”107, dans une séance clairement orientée vers la compréhension globale de la voiture plutôt que la recherche de performance pure.

"Mon roulage à Bahreïn est maintenant terminé pour cette semaine."

"Nous avons bouclé le programme sans problème, ce qui est toujours positif."

"C’est toujours agréable de regarder les chronos, mais en essais, ils ne sont pas vraiment significatifs : l’important, c’est de se concentrer sur soi et sur son travail."

"Les sensations dans la voiture sont bonnes, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Aujourd’hui, l’objectif était d’enchaîner un maximum de tours et de terminer tous les essais prévus."

"Maintenant, nous continuons à travailler et à progresser étape par étape."

Le travail autour de la SF-26 se poursuivra dès demain avec Lewis Hamilton au volant toute la journée, à l’occasion de la troisième et dernière journée de cette première session d’essais sur le circuit de Sakhir, avant le second test programmé la semaine suivante.