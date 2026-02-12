Gasly a vécu ’une journée positive’ malgré ’une petite alerte’ après 97 tours

Alpine F1 a connu une journée productive ce jeudi à Bahreïn, malgré une avarie technique qui a bloqué Pierre Gasly au garage lors de la deuxième moitié de l’après-midi. L’équipe d’Enstone a tout de même frôlé les 100 tours dans la journée.

C’est la fin de semaine pour le pilote français, qui laissera sa place à Franco Colapinto demain, puisque les deux pilotes se sont partagé la première journée. Au terme de ce deuxième jour, la satisfaction était toutefois de mise pour celui qui a fait 97 boucles à Sakhir.

"Ca a été une journée positive, on a réussi à faire quasiment une centaine de tours. C’est important, on apprend toujours plus de ces voitures, mais il y a eu une petite alerte et l’équipe n’a pas voulu prendre de risques donc on a perdu environ la dernière heure et demie de roulage" a déclaré Gasly à Canal+.

En revanche, il a confirmé comme beaucoup de pilotes que les sensations au volant des monoplaces 2026 sont très différentes, et que la quantité de travail pour s’y adapter est colossale : "C’est un très gros changement de sensations dans la voiture, en termes de pilotage, de références."

"On a beaucoup moins de grip sur ces voitures avec l’aéro, on arrive à des vitesses très élevées, donc des zones de freinage plus longues, de la gestion de l’énergie avec le moteur électrique. Donc ça change la gestion, et pour les pilotes comme pour les équipes, il faut se calibrer."