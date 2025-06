’Ce n’est pas la fin de ses progrès’ : Max Verstappen impressionne Marko

Helmut Marko pense que Max Verstappen n’a pas encore fini de se développer. Selon le conseiller motorsport de Red Bull, le quadruple champion du monde est encore en train de progresser, notamment par sa capacité à lire la course et à trouver ses limites de pilotage.

"Il est sans aucun doute le meilleur pilote que nous ayons jamais eu" a déclaré Marko avant la journée médias au Canada (à suivre ce soir sur Nextgen-Auto.com).

"Il se développe, se développe et à Imola, son dépassement dans le troisième virage était incroyable. Ce n’est pas encore la fin de ses progrès. Il apporte toujours quelque chose de plus."

"L’année dernière, lors de la course au Brésil sur le mouillé, il est passé de la 17e à la première place - il va de plus en plus vite en prenant moins de risques et en étant plus calme. Il n’a pas besoin de pousser à chaque tour, il est vraiment détendu, mais il ne pousse pas, ou il ne semble pas être à la limite. Mais quand c’est important, il est à la hauteur."

Le vainqueur des 24 Heures du Mans 1971 salue la capacité de Verstappen à être immédiatement dans le rythme quand les conditions sont difficiles : "Il est encore en train de se développer, mais déjà au début, il n’a pas besoin d’échauffement ou de connaissances."

"Si le temps est humide, il part avec deux ou trois secondes d’avance sur les autres, et il leur faut trois ou quatre tours pour égaler le temps de Max. C’est l’une de ses grandes forces. Après avoir perdu la course à Singapour [en 2023], nous sommes allés à Suzuka, et son premier tour, je ne me souviens pas de combien il était devant, mais c’était immense."

Marko est également fan d’un jeune pilote, Arvid Lindblad, qui roule en F2 : "Il y a Lindblad, qui a 17 ans. Son père est suédois, sa mère est indienne. Lorsque nous l’avons engagé, c’est lui qui prenait toutes les décisions, qui posait les bonnes questions. À l’époque, je crois qu’il avait environ 12 ans. Il y a donc beaucoup de talent dans les tuyaux."

Le Britannique, qui est accompagné par Red Bull et a décroché sa Superlicence à 17 ans grâce à une dérogation de la FIA, est l’un des pilotes qui impressionne le plus Marko : "Il est impressionnant, mais les résultats ne sont pas encore au rendez-vous."

"Il a été malchanceux à deux reprises alors qu’il se dirigeait vers la pole position et qu’il y a eu un problème avec la voiture. La dernière fois, il l’a ratée de huit dixièmes de seconde, sinon il l’aurait faite. Mais c’est sa force mentale, son dévouement et son approche très professionnelle qui ressortent."