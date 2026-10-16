Norris n’a pas eu le temps de ’profiter’ de son titre mais se ’remet moins en question’

Lando Norris a atteint le Graal de tout pilote de Formule 1 en remportant le titre mondial l’année dernière. Le pensionnaire McLaren F1 a le numéro 1 sur sa voiture cette année et il a expliqué en quoi ce statut, mais surtout cet accomplissement, a changé sa manière d’aborder les week-ends et son métier. Il note aussi comment le rythme effréné de la catégorie reine ne lui a pas laissé le loisir de profiter comme il l’aurait voulu de cette réussite.

Mais le numéro 1 ne sera plus sur sa voiture l’an prochain, alors que Kimi Antonelli a fait un pas crucial vers le titre. Et le champion en titre regrette de ne pas avoir pu prendre le temps qu’il aurait aimé avoir pour réaliser ce qu’il venait de faire, le travail pour la nouvelle saison ayant commencé un mois seulement après son titre.

"Comment je me suis senti ? Je veux dire, pas aussi bien que je l’aurais voulu, parce que tout est relatif" admet Norris. "Je me soucie davantage des performances cette année. Comme à chaque fois que je vais en piste et que je cours, je veux juste gagner."

"Donc, quand tu es sur la piste, tu oublies ce qui s’est passé l’année dernière et si tu as gagné ou non. L’objectif aujourd’hui est de gagner ce week-end, donc je me soucie de l’ici et maintenant, pas nécessairement de l’année dernière."

"Mais bien sûr, quand j’en entends parler, quand les gens en parlent, quand je me le rappelle, ce qui est rare, ou que je vois mon trophée, alors c’est toujours un très, très bon sentiment et le fait que les gens m’appellent le champion du monde et que je voie le numéro un sur ma voiture me fait toujours sourire à chaque fois.

"Donc, c’est incroyable, mais je pense qu’en course, le temps passe vite, donc rien de tout cela n’aide nécessairement cette année, et ton attention se déplace rapidement. C’est la seule chose qui enlève un peu de cela, c’est que tu n’as pas une année pour simplement profiter de tout ce moment, parce qu’avant de t’en rendre compte, tu es dans une autre saison et tu essaies de la gagner ou tu essaies de tout recommencer."

Lorsqu’un pilote réalise l’un de ses rêves de toute une vie, cela peut prendre un certain temps à réaliser. Norris admet qu’il ne savait pas trop quel impact cela aurait sur lui, et il n’a pas fait exception, même s’il a vite compris ce que cela lui apportait.

"Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Je ne pense pas que quiconque sache à quoi s’attendre. Tu ne sais pas si ta vie va changer ou ne pas changer. Tu ne sais pas si tu dois agir différemment ou ne pas agir différemment…"

"Tu ne sais pas quoi penser, parce que c’est une chose tellement particulière que tu ne vis dans aucun autre aspect de la vie, donc tu ne peux pas t’y préparer. Mais en même temps, plus j’ai avancé dans l’année, plus je suis heureux, rien ne change, parce que je suis très heureux de ma vie."

"Je suis dans une position très chanceuse de simplement faire ce que je veux faire chaque week-end, voyager, courir en F1 et faire toutes ces choses, et par conséquent il n’y a aucune raison que quoi que ce soit d’autre change."

"Bien sûr, j’aimerais que les choses soient meilleures en termes de performances cette année, mais je sacrifierais volontiers une année pour avoir un championnat une autre année, et c’est ce que nous avons dû faire l’année dernière."

"Mais encore une fois, l’accent est mis sur ce qui est le meilleur travail maintenant, et parfois c’est une cinquième place, parfois c’est une dixième, parfois c’est une victoire, mais c’est toujours ce qui me rend heureux aujourd’hui."

Malgré des résultats bruts moins bons qu’en 2025, Norris a un niveau plus élevé que l’an dernier, et c’est même Oscar Piastri qui le dit en expliquant à quel point il a vu son équipier signer des performances impressionnantes.

"Je pense que la confiance qu’ont les pilotes Mercedes à l’entrée des virages est généralement quelque chose que nous envions" déclare Piastri. "Et pour être très franc, je pense que certains des tours que Lando a réalisés en qualifications pour placer la voiture en pole étaient meilleurs que ce que la voiture mérite."

Ces compliments mettent en valeur le fait que Norris a réussi à avoir une confiance inébranlable en ce début de saison, ce qui est sûrement le plus grand bénéfice qu’il a tiré de remporter un championnat du monde.

"Il n’y a certainement pas de liberté à avoir remporté un titre. Je pense que cette voiture demande plus de concentration et plus de rigueur à comprendre et à cerner que ces dernières années, et je pense que j’ai juste fait du très bon travail en y travaillant."

"Oui, je me sens juste plus détendu parce que j’ai réalisé mon rêve. Ce n’est pas comme une détente du genre maintenant je peux juste me reposer et ne plus m’en soucier, je m’en soucie tout autant."

"C’est juste que je peux me sentir plus détendu parce qu’à chaque fois que je sors et que je vais en qualifications ou que je vais sur une course, je me remets moins en question que l’année dernière, et je n’y vais pas en me disant ’est-ce que je peux décrocher la pole aujourd’hui ? Est-ce que je vais être capable de faire un bon tour en Q3 ?’"

"Maintenant j’y vais et je me dis ’tu peux le faire, et tu l’as déjà fait’. Je m’appuie beaucoup en tant que personne sur mes propres expériences, sur le fait d’être capable de me dire si quelque chose est possible ou non, parce que c’est moi qui sors et qui le fais."

"Ce n’est pas parce que quelqu’un d’autre l’a fait que n’importe qui peut le faire. Je ne crois pas à ça, mais j’ai toujours eu besoin de me prouver les choses à moi-même pour y croire en quelque sorte, et le fait d’avoir réalisé ce que j’ai fait l’année dernière m’a permis d’en tirer beaucoup plus parti."

"Donc chaque fois que je sors pour une séance, même dans les moments plus difficiles, je suis capable de me dire ’j’ai eu beaucoup de moments difficiles l’année dernière, et c’est là que j’ai réalisé certaines de mes meilleures performances. Donc je peux le refaire aujourd’hui, ou je peux le refaire dans cette séance’."

"C’est juste que je suis capable de m’appuyer sur mes propres capacités, et j’ai fait confiance à mes propres capacités, et c’est quelque chose que je remettais plus en question la saison dernière, et maintenant je peux m’appuyer dessus cette saison, et c’est simplement cela qui me permet de me détendre et parfois de réaliser les performances que j’ai réalisées cette saison."