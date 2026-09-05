Aston Martin F1 et Honda encore humiliés par ses performances à Monza

Aston Martin a vécu une nouvelle journée particulièrement difficile à Monza, où les caractéristiques du circuit italien mettent cruellement en évidence les faiblesses actuelles de son ensemble châssis-moteur Honda. Le manque de vitesse de pointe et de puissance complique fortement la tâche de l’écurie britannique sur ce tracé à très haute vitesse. Sans surprise, Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux été éliminés dès la Q1 et s’élanceront depuis les dernières places de la grille, devant les pilotes pénalisés par leurs changements de moteurs.

Alonso n’a pas pu défendre pleinement ses chances lors des qualifications. Le pilote espagnol s’est retrouvé contraint de regagner le garage en fin de Q1 en raison d’un problème sur sa monoplace, empêchant Aston Martin de tenter une dernière amélioration avec un train de pneus neufs.

Le double champion du monde termine ainsi la séance avec le 21e temps, sans avoir pu exploiter une ultime tentative.

"Nous sommes actuellement en train d’examiner un problème sur la voiture qui nous a contraints à rester dans le garage à la fin de la Q1. Nous avons manqué l’occasion d’utiliser un train de pneus neufs, ce qui signifie que nos qualifications se sont arrêtées prématurément et que nous n’avons pas eu la possibilité d’améliorer notre temps au tour."

Cette mésaventure n’a toutefois fait qu’aggraver une situation qu’Aston Martin savait déjà particulièrement délicate avant même d’entrer en piste. Les performances de l’AMR26 sont notamment pénalisées dans les portions les plus rapides du circuit.

"Nous savons que nous sommes derrière nos concurrents, notamment en raison du manque de rythme dont nous disposons dans les lignes droites, ce qui rend ce circuit particulièrement difficile."

Lance Stroll n’a pas davantage réussi à franchir le cap de la Q1, sa 100e élimination dès cette phase, un record peu enviable ! Le Canadien a signé le 22e temps et occupera donc la dernière place des pilotes non pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie, soit la 19e à cette heure.

Stroll estime que ce résultat correspond globalement aux attentes de l’équipe avant son arrivée à Monza. Les caractéristiques du circuit avaient été identifiées comme particulièrement défavorables à Aston Martin, notamment en raison du déficit de puissance du moteur Honda, même évolué.

"Le résultat obtenu aujourd’hui était celui auquel nous nous attendions et nous avons toujours su que ce circuit allait représenter un véritable défi."

"Il nous manque de la puissance, et c’est précisément ce dont vous avez besoin sur ce circuit."

"La course de demain sera difficile pour nous."

Mike Krack a lui aussi dressé un constat sans détour après cette qualification. Le directeur sportif d’Aston Martin considère que les caractéristiques du circuit de Monza ne correspondent actuellement pas aux qualités de la monoplace.

"Un samedi difficile à Monza, avec les caractéristiques de ce circuit à haute vitesse qui ne conviennent pas à notre ensemble actuellement."

"Nous avons essayé d’obtenir des aspirations avec les deux voitures tout au long de la Q1, mais nous manquions tout simplement de rythme pour passer en Q2."

"Demain, le défi sera similaire, donc nous allons essayer de maximiser les éléments que nous pouvons contrôler et de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous."