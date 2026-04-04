Cadillac F1 salue ’un excellent week-end’ au Japon et annonce un ’package’ évolué pour Miami

Cadillac F1 continue son apprentissage intense en Formule 1, et les deux monoplaces ont de nouveau franchi la ligne d’arrivée au Japon, après avoir déjà réussi cette performance en Chine, deux semaines plus tôt.

Le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, est satisfait d’avoir réussi à limiter la casse en termes de retard, bien aidé par une Safety Car, mais aussi avoir pu continuer à engranger une expérience colossale.

"Le résultat de la course du Grand Prix du Japon à Suzuka est venu couronner un excellent week-end pour Cadillac F1," se félicite Lowdon.

"Après seulement trois courses pour notre première saison, nous pouvons être très fiers d’avoir placé deux voitures à l’arrivée, dont une dans le même tour que le vainqueur."

"Malheureusement pour Valtteri, il n’a pas eu le temps de remonter le peloton et reprendre son tour après le passage de la voiture de sécurité, ce qui a ruiné sa course. Je suis particulièrement heureux de constater les progrès significatifs de toute l’équipe en termes d’exécution et de fiabilité."

"Nous aurons un nouveau package d’améliorations pour Miami et j’ai hâte de voir ce qu’il donnera. Merci à toutes les équipes de nos usines d’Indianapolis, de Charlotte, de Silverstone et en Allemagne pour leur travail acharné."

Le Britannique a eu un mot pour Oliver Bearman, pilote Haas F1 lourdement accidenté pendant la course : "J’ai été très soulagé de voir qu’Ollie Bearman allait bien après son violent impact."