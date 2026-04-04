Pourquoi Wheatley pourrait être la pièce manquante d’Aston Martin F1

Le départ soudain de Jonathan Wheatley du projet Audi continue de faire couler beaucoup d’encre et selon Martin Brundle, la destination attendue est bien celle qui semble déjà se dessiner : Aston Martin F1.

Seulement deux courses après le lancement officiel du programme Audi, consécutif à la transformation de Sauber, l’équipe a annoncé le départ immédiat de son directeur "pour des raisons personnelles.

Une décision inattendue, intervenue deux jours après des révélations indiquant que Adrian Newey menait depuis plusieurs mois une évaluation du marché afin de trouver un successeur à long terme au poste de directeur d’équipe.

Arrivé lui-même à ce poste en janvier, Newey n’était pas censé assurer une transition entre l’ancien patron Andy Cowell et une nomination pérenne. Mais le Britannique a reconnu qu’assurer les deux tâches ne pourrait être réaliste à long terme.

Du côté d’Aston Martin, son propriétaire Lawrence Stroll a tenu à clarifier la situation concernant Newey, sans pour autant fermer la porte à une arrivée d’une nouvelle tête pensante pour épauler le designer.

Une déclaration qui n’exclut donc pas un renfort de poids dans l’organigramme, d’autant que Wheatley serait une cible prioritaire de Newey pour occuper ce rôle à long terme.

Consultant de Sky F1, Martin Brundle n’a pas caché son sentiment quant à une possible arrivée de Wheatley chez Aston Martin.

"Ils ont eu une telle rotation du management chez Aston Martin, non ? Et certaines décisions assez curieuses sur qui fait quoi et qui est en charge. Franchement, c’est assez étrange quand on observe cela. Je vais partir du principe que oui."

"Jonathan est un ami, mais il ne veut pas parler pour le moment, car je suis sûr qu’il ne peut pas le faire."

"Je ne pense pas qu’il aurait abandonné le projet Audi, déménagé sa famille en Suisse et tout le reste à la légère. Donc supposons qu’une fois les négociations terminées, ou le “gardening leave” écoulé, il finira chez Aston Martin."

L’expérience commune entre Wheatley et Newey chez Red Bull joue clairement en faveur de ce scénario.

"Adrian le connaît extrêmement bien depuis l’époque Red Bull, bien sûr, et je pense que le pragmatisme de Jonathan et son approche très concrète pourraient remettre de l’ordre. Oui, ce serait un choix intelligent."

Brundle reconnaît toutefois avoir été surpris : "Ce départ d’Audi, ce n’est pas quelque chose que j’avais perçu chez lui. Honnêtement, je ne l’avais pas vu venir, même si on me l’avait mentionné à deux reprises à Melbourne."

Mais il met surtout en lumière un problème plus profond chez Aston Martin.

"Ils ressemblent à une équipe de Premier League, changeant constamment de direction. Et on sait ce que cela entraîne : tout le monde se replie, baisse la tête, car personne ne sait ce qui va se passer ensuite, à qui rendre des comptes ou quelle est la stratégie."

Au-delà des coulisses, les performances en piste n’arrangent rien. Avec une seule arrivée en fin de course en trois week-ends, la situation est critique.

"C’est douloureux, non ? C’est comme remuer le couteau dans la plaie. C’est un cauchemar, peu importe comment on le regarde."

"Ils n’ont ni la vitesse ni la fiabilité, et avec les calendriers chargés et le plafonnement budgétaire, il sera très difficile de redresser la situation rapidement."

"Ils doivent recruter les bonnes personnes, Honda doit trouver la bonne direction."

Brundle se montre pessimiste à court terme.

"Cela ne s’améliorera pas avant 2027. C’est un véritable cauchemar, et il va falloir observer cette souffrance."

"Bien sûr, ils progresseront un peu, mais ils accusent parfois trois à quatre secondes au tour de retard. C’est comme s’ils évoluaient dans une autre catégorie par rapport aux leaders."