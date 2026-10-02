Cadillac F1 affiche une perte colossale de 142,6 millions d’euros

Cadillac F1 a enregistré une perte après impôts de 142,6 millions d’euros lors de sa dernière année complète de préparation avant son arrivée officielle en Formule 1 en 2026, selon de nouveaux documents financiers. Un chiffre particulièrement important mais qui doit être replacé dans un contexte très spécifique : en 2025, l’équipe construisait encore son projet sans participer au championnat et ne pouvait donc pas bénéficier de deux des principales sources de revenus d’une écurie de F1, le sponsoring et les primes liées à ses résultats sportifs.

Soutenu aux États-Unis par General Motors et TWG Motorsports, le projet Cadillac est exploité à travers une filiale britannique baptisée TWG Cadillac Formula 1 Team Limited. À ce titre, celle-ci est soumise à l’obligation de déposer chaque année ses comptes auprès de Companies House, comme toutes les équipes de Formule 1 implantées au Royaume-Uni.

Les comptes de Williams, Aston Martin et Alpine ont déjà été publiés ces derniers jours, tandis que ceux de Red Bull doivent l’être prochainement. Mercedes avait pour sa part publié ses résultats financiers au mois de juin.

Les documents concernant TWG Cadillac Formula 1 Team Limited permettent désormais de mesurer l’ampleur des investissements consentis côté britannique avant même le premier départ de l’équipe en Grand Prix.

Les comptes indiquent que Cadillac a enregistré une perte de 142,6 millions d’euros après impôts pendant sa préparation pour sa première campagne en Formule 1 en 2026.

L’équipe avait officiellement obtenu la confirmation de son admission sur la grille 2026 en mars 2025, lui permettant de poursuivre pleinement la mise en place de son programme en vue de ses débuts.

Le montant de cette perte nécessite cependant une importante mise en perspective. Durant l’exercice concerné, Cadillac n’était pas encore en mesure de générer un chiffre d’affaires suffisant, notamment à travers ses accords de sponsoring commercial.

Mais l’élément le plus important concerne les revenus distribués par la Formule 1 en fonction des performances et du classement au championnat constructeurs. Cadillac n’ayant pas participé à la saison 2025, l’équipe ne pouvait naturellement prétendre à aucune prime liée à ses résultats sportifs. Ses comptes 2025 présentent donc une situation unique par rapport à ceux des autres équipes étudiées.

La perte de 142,6 millions d’euros reflète ainsi une année durant laquelle l’organisation devait supporter les coûts considérables nécessaires à la création et au développement d’une équipe de F1 sans disposer en parallèle des revenus associés à une saison complète dans le championnat.

Il faudra donc attendre les résultats financiers de l’exercice 2026 pour obtenir une vision véritablement représentative de l’équilibre économique du projet Cadillac une fois celui-ci pleinement opérationnel en Formule 1.

Ces comptes doivent être publiés dans un an, au plus tard le 30 septembre 2027.

Ils intégreront alors une saison complète pendant laquelle Cadillac aura pu bénéficier de ses accords commerciaux et de sponsoring en tant qu’écurie de Formule 1 à part entière, mais également des primes versées grâce à sa participation au championnat et à son résultat au classement constructeurs.

Ce n’est donc qu’à travers ces futurs documents qu’il sera possible de connaître le véritable chiffre d’affaires de Cadillac dans son fonctionnement normal en F1 et de déterminer si l’équipe aura terminé son premier exercice sportif avec un bénéfice ou une perte.

Les effectifs sont passés de 88 à 307 personnes en un an

L’ampleur de la montée en puissance du projet apparaît également dans l’évolution de ses effectifs.

À la fin du mois de décembre 2024, TWG Cadillac Formula 1 Team Limited comptait 88 personnes. Un an plus tard, à la fin de l’exercice 2025, ce nombre avait atteint 307 salariés.

Cadillac a donc plus que triplé les effectifs de sa structure britannique en l’espace d’un an, avec 219 personnes supplémentaires recrutées durant cette période de préparation à son entrée en Formule 1.

Cette croissance rapide permet également de mieux comprendre l’importance des dépenses engagées avant la première saison de compétition. L’équipe a dû simultanément développer sa structure, recruter son personnel et préparer les ressources nécessaires pour devenir une écurie de F1 pleinement opérationnelle.

La structure américaine de TWG prête à apporter des fonds si nécessaire

Les documents déposés auprès de Companies House apportent également des précisions concernant les garanties financières entourant l’équipe.

Dan Towriss est le seul administrateur mentionné dans les comptes de la société britannique. Dans le cadre de l’évaluation des risques liés à la continuité d’exploitation, il a confirmé que TWG Cadillac Formula 1 Team LLC pourrait apporter des fonds à la structure britannique si cela s’avérait nécessaire afin de couvrir d’éventuels engagements financiers restant à honorer.

TWG Cadillac Formula 1 Team LLC constitue la partie américaine du projet au sein de l’organisation plus large de TWG Motorsports. En raison de son implantation aux États-Unis, cette entité n’est pas soumise aux mêmes obligations de publication auprès de Companies House que la filiale britannique.

Dans le rapport sur les comptes publiés, Towriss ne s’attend toutefois pas à devoir recourir à ce soutien financier. Son évaluation de la continuité d’exploitation s’appuie notamment sur les engagements financiers contraignants pris par les investisseurs de l’équipe. Ceux-ci peuvent désormais entrer pleinement en vigueur puisque Cadillac participe effectivement aux Grands Prix et évolue comme une écurie de Formule 1 à part entière.