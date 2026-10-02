Herta loin de l’objectif fixé par Cadillac F1, toujours sans programme pour 2027

Colton Herta n’a finalement pas totalement fermé la porte à une deuxième saison en Formule 2. L’Américain avait créé le doute en déclarant ne pas être intéressé par une nouvelle campagne dans l’antichambre de la F1, alors que ses résultats restent très éloignés des objectifs fixés par Cadillac. Mais le pilote de 26 ans précise désormais qu’aucune décision n’a été prise : sa priorité reste de trouver le meilleur chemin vers un baquet de Formule 1 au cours des deux prochaines années.

Vainqueur à neuf reprises en IndyCar, Herta avait quitté le championnat américain et Andretti Global à la fin de l’année dernière pour rejoindre le projet Cadillac en Formule 1.

Un projet dont les fondations avaient justement été posées par le rêve de son ancien patron en IndyCar, Michael Andretti, de disposer de sa propre équipe dans la catégorie reine.

Herta ne disposait toutefois pas du nombre de points nécessaires pour obtenir la Super Licence lui permettant de courir en F1. Il a donc rejoint Cadillac en qualité de pilote de développement, tout en s’engageant avec Hitech en Formule 2 afin notamment de poursuivre son adaptation aux circuits et aux pneumatiques utilisés dans les catégories européennes.

Avant le début de cette campagne, Dan Towriss, directeur général de Cadillac, avait clairement défini l’objectif assigné à Herta : terminer parmi les dix premiers du championnat.

"J’attends vraiment de Colton qu’il termine dans le top 10 en F2. Parce qu’en réalité, il s’agit d’apprendre les circuits et les pneumatiques, et simplement de poursuivre son développement afin qu’il soit prêt pour la Formule 1."

À deux manches de la fin du championnat, cet objectif paraît cependant très éloigné. À condition que la Formule 2 dispute bien les épreuves prévues au Qatar et à Abu Dhabi, Herta aborde cette dernière partie de saison à la 19e place du classement pilotes avec seulement 26 points.

Parmi les pilotes ayant participé régulièrement à l’ensemble de la saison, l’Américain ne devance ainsi que trois concurrents. Des résultats très éloignés de ceux espérés au moment de son arrivée en F2 et qui avaient conduit Herta à tenir des propos particulièrement clairs lorsqu’il avait été interrogé sur son avenir.

"Je pense que nous allons simplement devoir attendre et voir," avait-il déclaré. "Mais je ne suis pas intéressé par une nouvelle année en Formule 2."

Cette dernière phrase avait naturellement été interprétée comme la confirmation que Herta ne reviendrait pas dans le championnat la saison prochaine.

L’Américain assure désormais que cette conclusion allait plus loin que ses véritables intentions. À 26 ans, Herta précise qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. Il insiste notamment sur la nuance entre ne pas être particulièrement intéressé par une nouvelle saison et exclure catégoriquement cette possibilité.

Son manque d’enthousiasme tient avant tout à l’absence de progression qu’il estime avoir constatée cette année.

"J’ai dit : ’Cela ne m’intéresse pas’. Cette année, je pense que s’il y avait eu une progression claire et tout ce genre de choses, il serait plus intéressant de revenir, mais il n’y a eu absolument aucune progression."

Ce constat contraste avec les sensations qu’il dit rencontrer lorsqu’il travaille directement avec Cadillac dans le cadre de son rôle en Formule 1. Herta consacre désormais davantage de temps au simulateur de l’équipe et a également récemment participé à une journée d’essais TPC, c’est-à-dire au volant d’une monoplace d’une saison précédente.

"Je travaille beaucoup plus avec l’équipe de F1 maintenant, notamment sur le simulateur. Je viens de faire une journée TPC qui a été très solide."

"Sur le simulateur F1 et lors des essais TPC, le rythme a été vraiment très solide mais, pour une raison ou une autre, cela ne se traduit tout simplement pas en F2."

Ses difficultés en Formule 2 ne constituent cependant qu’une partie de l’équation. Herta ne sait pas encore précisément quel rôle Cadillac entend lui confier la saison prochaine. L’équipe devrait conserver Sergio Pérez et Valtteri Bottas pour 2027, les deux anciens vainqueurs de Grands Prix ayant signé des contrats portant sur plusieurs saisons. A moins qu’Esteban Ocon ne vienne remplacer le Finlandais ou n’arrive comme 3e pilote.

La situation de Herta limite naturellement les possibilités d’accession immédiate à l’un des deux baquets de titulaire. Sans Super Licence il ne peut pas y prétendre. Voir Ocon dans l’équipe limiterait encore plus son rôle.

Pour l’instant, l’Américain reconnaît ne disposer d’aucun programme confirmé pour l’année prochaine.

"Je n’ai rien pour l’année prochaine à l’heure actuelle, mais nous discutons et nous essayons de déterminer quelles sont les opportunités qui s’offrent à moi au sein de l’équipe."

Compte tenu de ses difficultés actuelles et de l’incertitude entourant son programme 2027, la possibilité d’un retour en IndyCar se pose également. Herta y possède une expérience et un palmarès importants avec ses neuf victoires, mais assure que son objectif principal reste inchangé : rejoindre un jour la grille de départ de Formule 1.

Interrogé sur la possibilité de retourner aux États-Unis, il a d’abord souligné que tout dépendrait du programme qui lui serait proposé pour la saison prochaine.

"Tout dépend de ce à quoi ressemblera l’année prochaine," a-t-il expliqué.

"Mon objectif reste d’arriver en F1 et je pense toujours avoir une chance d’y parvenir au cours de ces deux prochaines années. Mais je ne sais pas exactement comment. Je dois prendre du recul et voir quel est le plan de Cadillac pour moi."

"Et une fois que je le saurai, je pourrai prendre davantage de décisions selon que je sois peut-être en Formule 1 ou non."

"À quoi cela ressemblera-t-il ? Est-ce que ce sera un rôle de pilote de réserve ? Est-ce que ce sera toujours un rôle de pilote d’essais ? Si c’est le cas, dans quelle autre catégorie puis-je courir en parallèle pour rester actif ?"

"Donc, malheureusement, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n’ai tout simplement rien à dire pour le moment, jusqu’à ce que mes plans pour l’année prochaine soient davantage définis. Ensuite, je pourrai construire tout le reste autour de cela."