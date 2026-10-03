Cadillac F1 retrouve sa dernière place... et garde volontairement son moteur neuf

Cadillac F1 a retrouvé les dernières positions de la hiérarchie lors des qualifications à Sepang, avec Valtteri Bottas 21e et Sergio Pérez 22e, sur un circuit dont les longues courbes rapides exposent particulièrement les faiblesses actuelles de la monoplace américaine. Les pénalités infligées à Arvid Lindblad et Franco Colapinto permettront néanmoins aux deux pilotes de gagner chacun deux places au départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

Les qualifications ont confirmé les difficultés que Cadillac anticipait avant même son arrivée à Sepang. Après les progrès affichés lors de la précédente manche à Bakou, les caractéristiques très différentes du tracé malaisien ont ramené l’équipe vers le fond de la hiérarchie.

La vitesse élevée de Sepang constitue un défi important pour la monoplace, auquel se sont ajoutées des conditions particulièrement éprouvantes. La température de la piste a dépassé les 58°C pendant les qualifications, compliquant encore davantage la gestion des pneumatiques.

Avec des Aston Martin plus en forme sur ce genre de tracé, Bottas a finalement obtenu le 21e temps, juste devant son équipier Pérez.

Le Finlandais préfère toutefois retenir la qualité d’exécution du week-end de Cadillac jusqu’à présent. Malgré une position peu flatteuse dans le classement, il estime que l’équipe a réussi à exploiter correctement son potentiel.

"Jusqu’à présent, le week-end s’est déroulé sans accroc pour nous. Évidemment, si vous regardez le résultat, nous sommes au fond de la grille, ce qui n’est pas génial, mais nous avons le sentiment d’avoir réussi à maximiser tout ce que nous pouvions ce week-end."

"Tout s’est déroulé sans problème et nous n’avons rencontré aucune difficulté jusqu’à présent, donc il est clair que nous progressons à chaque nouveau week-end."

Le Finlandais trouve également une source d’optimisme dans les longs relais effectués vendredi.

"Hier, sur les longs relais, nous étions à peu près au même niveau que Williams, donc j’espère que ce sera encore le cas demain et que nous pourrons un peu nous battre avec eux."

Les pénalités infligées à Lindblad et Colapinto amélioreront également la situation des deux Cadillac au moment du départ. Bottas et Pérez, respectivement 21e et 22e des qualifications, gagneront chacun deux positions sur la grille avant les 56 tours du Grand Prix.

Pour Pérez, la difficulté rencontrée samedi n’a rien d’une surprise. Cadillac savait que Sepang ne correspondrait pas aux caractéristiques les plus favorables à sa monoplace.

"J’ai hâte de relever ce défi, même si nous savions en arrivant ici que ce circuit serait difficile pour nous et que nous manquerions de rythme."

Le Mexicain a par ailleurs révélé un choix stratégique effectué par Cadillac avant ce week-end.

Compte tenu du manque de compétitivité attendu à Sepang, l’équipe a décidé de ne pas utiliser son moteur Ferrari ADUO2 et préfère le conserver pour une prochaine manche où son apport pourrait être davantage exploité.

"C’est pour cette raison que nous avons estimé qu’il était préférable de conserver le moteur pour une autre course où nous pourrons potentiellement en tirer davantage de bénéfices."

Cadillac concentre désormais toute son attention sur la course, où les contraintes devraient être très différentes de celles rencontrées sur un tour rapide.

"Ce sera une course exigeante, particulièrement pour gérer les pneus et limiter les glissades tout en maintenant un bon rythme."

"La dégradation semblait assez faible aujourd’hui, mais les conditions seront différentes demain, donc il sera intéressant de voir comment la course évoluera."

Budkowski : Sepang confirme les limites de Cadillac

Marcin Budkowski reconnaît de son côté que l’équipe avait identifié Sepang comme un rendez-vous particulièrement délicat, surtout après une manche de Bakou où Cadillac avait donné des signes encourageants.

Les températures élevées, la surface abrasive et la dégradation des pneumatiques ont confirmé une partie de ces craintes. Mais le directeur d’équipe reconnaît surtout un manque de performance intrinsèque dans les portions rapides du circuit.

"Nous sommes arrivés à Sepang en sachant que ce serait un week-end difficile pour nous par rapport aux progrès que nous avions réalisés à Bakou. Les températures élevées et la forte dégradation des pneus sur une surface de piste abrasive l’ont confirmé, mais dans l’ensemble, nous manquons de rythme sur ce circuit rapide."

"Les deux pilotes ont beaucoup travaillé sur les réglages et l’équilibre au fil des séances jusqu’à présent et ils se sentent plus à l’aise dans la voiture."

"Nous attendons avec impatience la course de demain, qui a historiquement été une épreuve difficile où il fallait avant tout parvenir à rallier l’arrivée."

"Nous verrons ce que demain nous réserve : les conditions météorologiques incertaines ainsi que le défi que représentera la préservation des pneus pourraient nous offrir des opportunités."