Alonso 17e, Stroll abandonne : Aston Martin F1 n’a pas eu droit à un Madring chaotique

Aston Martin espérait profiter d’une course mouvementée pour bouleverser sa situation au Grand Prix d’Espagne, mais le scénario du Madring n’a finalement pas permis à l’écurie de révéler son véritable niveau de performance. Fernando Alonso a terminé 17e après avoir été touché par Carlos Sainz et contraint de changer son aileron avant, tandis que Lance Stroll a abandonné après avoir subi des dégâts puis rencontré des problèmes de freins.

Alonso avait identifié avant la course la nécessité de profiter d’un Grand Prix particulièrement imprévisible pour tenter de modifier la trajectoire du week-end. Mais les événements n’ont finalement pas suffisamment joué en faveur de l’Aston Martin.

"Nous avions besoin d’une course chaotique aujourd’hui pour essayer de changer notre situation et, au final, nous n’avions pas grand-chose à jouer."

Le double champion du monde et l’équipe ont néanmoins profité de l’épreuve pour tester différentes approches et poursuivre leur travail autour du nouveau package technique de l’AMR26.

"Nous avons essayé différentes choses et continuons à apprendre sur le package évolué."

La course d’Alonso a toutefois été perturbée par un contact avec Carlos Sainz. Le pilote Aston Martin a subi des dégâts qui l’ont contraint à passer par les stands. La FIA a ensuite infligé une pénalité à Sainz pour cet incident, une décision qu’Alonso juge justifiée.

"Malheureusement, Carlos m’a touché et cela signifiait que nous devions nous arrêter pour remplacer l’aileron avant. Une pénalité a été infligée et c’est la décision prise par la FIA, et je pense qu’elle était correcte."

Malgré cette nouvelle course difficile sur le plan sportif, Alonso a toutefois pu mesurer l’enthousiasme du public espagnol présent autour du Madring. Le pilote Aston Martin a particulièrement apprécié l’atmosphère créée par les spectateurs pour cette première édition du Grand Prix sur le nouveau circuit madrilène.

"C’était incroyable de voir le soutien des fans aujourd’hui et j’ai vraiment apprécié l’ambiance."

De l’autre côté du garage, Lance Stroll n’a pas été en mesure de rallier l’arrivée. Le Canadien avait déjà subi des dégâts importants dans les premiers tours, mais Aston Martin a tenté de poursuivre l’épreuve malgré cette situation.

"J’ai subi pas mal de dégâts dans les premiers tours. Nous avons essayé de continuer, mais j’ai ensuite commencé à avoir des problèmes de freins et la pédale devenait très longue, donc j’ai bloqué les roues."

"J’ai essayé de faire pivoter la voiture dans la zone de dégagement, mais je n’avais pas assez de puissance, donc malheureusement, c’était la fin de la course."

"Ça a été un week-end difficile à Madrid."

Pour Adrian Newey, cette issue est forcément décevante. Le directeur d’Aston Martin estime que les circonstances de la course ont empêché l’équipe de montrer son véritable niveau de performance, avec les dégâts subis par les deux voitures.

"Un après-midi décevant pour nous à Madrid. Avec l’abandon précoce de Lance après avoir subi des dégâts et Fernando ayant lui aussi subi des dégâts après le contact avec Carlos Sainz, nous n’avons pas pu montrer notre véritable rythme."

"Fernando a réalisé une course solide devant les fans espagnols, ce qui nous a permis de recueillir des données utiles sur cette nouvelle voiture afin de les analyser."

L’écurie se tourne désormais vers Bakou, où elle prévoit déjà d’apporter de nouvelles évolutions. Aston Martin entend notamment poursuivre son travail sur le poids de l’AMR26.

"Nous nous concentrons maintenant sur Bakou, où nous apporterons de nouvelles mesures de réduction du poids et continuerons à optimiser le package."