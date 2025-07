Gasly : les rumeurs d’une venue de Bottas chez Alpine F1 ’sont du bruit’

Pierre Gasly ne pense pas que les rumeurs envoyant Valtteri Bottas chez Alpine F1 soient réalistes, et le Français les écarte. Selon lui, plutôt que de parler pilotes et réagir aux rumeurs, l’équipe d’Enstone doit continuer à travailler avec les moyens limités dont elle dispose pour cette saison, puisqu’elle se concentre sur la saison 2026.

"Je ne pense pas que ce soit le cas" tempère Gasly. "Je pense qu’il y a beaucoup de bruit. Je montre chaque week-end ce que nous pouvons faire avec la voiture, en faisant un très bon travail le samedi et en la plaçant dans des endroits où, sur le papier, nous sommes tous d’accord pour dire que nous ne devrions pas être."

"C’est juste délicat, c’est un milieu de peloton très serré et nous sommes à l’arrière. Il y aura toujours du bruit, surtout si l’on considère ce qui s’est passé plus tôt dans l’année, mais je pense qu’au bout du compte, nous devrions nous concentrer sur le travail qui nous attend."

"La saison sera longue. Nous n’avons pas d’améliorations, la voiture n’est pas dans la meilleure situation, mais nous devons tous nous concentrer sur ce que nous avons à faire et essayer de le faire de la meilleure façon possible."

Gasly veut dédramatiser la situation d’Alpine, qui pointe à moins d’une seconde des leaders en moyenne : "Il est facile de rendre les choses plus dramatiques qu’elles ne le sont. Je pense qu’il s’agit simplement d’un peloton très difficile."

"Il y a quelques années, si vous étiez à huit [ou] neuf dixièmes de la voiture la plus rapide, vous étiez sixième ou septième sur la grille de départ. Cette année, huit ou neuf dixièmes de moins que la voiture la plus rapide vous placent sur la dernière ligne."

"Je pense que tout le monde a fait du très bon travail, nous connaissons les forces et les faiblesses de notre package. Nous n’avons pas la voiture la plus puissante, nous n’avons pas le moteur le plus puissant - les deux combinés ne nous placent pas dans une très bonne position."

"Mais je vois qu’il se passe beaucoup de choses positives dans l’équipe pour essayer d’obtenir le maximum. Nous savons que nous nous concentrons sur 2026 et que cela implique des compromis cette année, qui sont difficiles à accepter, mais j’espère que nous en verrons les effets l’année prochaine."