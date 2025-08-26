Cadillac F1 clame sa ’démonstration de force’ en signant Perez et Bottas

L’écurie Cadillac F1 a donc annoncé aujourd’hui la signature de deux pilotes vedettes : Valtteri Bottas, dix fois vainqueur de Grands Prix, et Sergio « Checo » Pérez, six fois vainqueur de Grands Prix, pour mener l’équipe lors de sa première saison en Formule 1 en 2026.

Ensemble, Bottas et Pérez apportent sans aucun doute une belle combinaison d’expérience, de leadership et de savoir-faire technique, permettant à l’écurie Cadillac F1 de démarrer au mieux dans la discipline la plus prestigieuse au monde dans le sport automobile.

Avec plus de 500 départs en Grands Prix cumulés, plus de 100 podiums et une expertise approfondie en développement, le duo jouera un rôle central dans la construction des bases compétitives de l’écurie dès le premier jour.

Soutenue par TWG Motorsports et General Motors (GM), l’écurie Cadillac F1 construit son équipe à partir de zéro et crée une culture ancrée dans l’innovation et la performance.

L’écurie opérera depuis trois pôles clés du sport automobile : Fishers (Indiana), Charlotte (Caroline du Nord) et et Silverstone, au Royaume-Uni, alliant l’ingéniosité de l’ingénierie américaine à l’expertise européenne en compétition.

"Recruter deux pilotes aussi expérimentés que Valtteri et Checo est une véritable démonstration de force," a déclaré Graeme Lowdon, directeur de l’équipe.

"Ils ont tout vu et savent ce qu’il faut pour réussir en Formule 1. Mais surtout, ils comprennent ce que signifie contribuer à la construction d’une équipe. Leur leadership, leurs retours d’expérience, leur instinct aguerri à la course et, bien sûr, leur rapidité seront précieux pour donner vie à cette équipe. Un grand merci à l’équipe Mercedes F1 pour sa coopération et sa compréhension."

Dan Towriss, PDG de Cadillac F1 Team et de TWG Motorsports, a souligné la synergie entre expérience et ambition.

"Valtteri et Checo offrent un équilibre parfait entre talent, maturité et dynamisme. Ce ne sont pas seulement des pilotes accomplis, ce sont des bâtisseurs, des collaborateurs et des professionnels qui contribueront à définir ce que représente l’écurie Cadillac de Formule 1. Ce moment marque bien plus qu’une simple annonce de composition. C’est le début d’un nouveau chapitre audacieux du sport automobile américain."

"Nos nouveaux pilotes sont un ajout bienvenu à la famille Cadillac Racing ; chacun apporte une expérience approfondie et une passion inébranlable pour la victoire," a conclu Mark Reuss, président de GM. "Ensemble, nous posons les fondations du sport automobile américain, un héritage extraordinaire pour Cadillac, GM et le sport."