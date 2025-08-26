Officiel : Sergio Perez signe avec Cadillac F1 pour plusieurs saisons

C’est désormais officiel, Sergio Perez a signé chez Cadillac F1 pour la saison 2026 et effectuera donc son retour en Formule 1 après une année passée chez lui au Mexique à se reposer mais aussi à préparer son retour. Il a été confirmé en même temps que Valtteri Bottas (à lire ici).

A l’âge de 35 ans, Perez a signé un contrat pluri-annuel portant sur 3 saisons, deux fermes et la 3e en option.

Le Mexicain entamera sa 15e saison dans la catégorie reine puisqu’il avait débuté en F1 avec l’équipe suisse Sauber (2011‑2012) avant de rejoindre McLaren en 2013. C’est un échec avec une saison pour lui qui le mènera dès l’année suivante chez Force India / Racing Point, jusqu’en 2020.

Il devient l’un des piliers de l’équipe, obtient plusieurs podiums et sa première victoire au GP de Sakhir en 2020. C’est cette performance qui lui permettra de rejoindre Red Bull Racing en 2021, jusqu’en 2024.

Il rejoint l’équipe qui va devenir championne pilotes avec Max Verstappen dès 2021 puis constructeurs en 2022 et 2023. Il monte régulièrement sur le podium mais ne signera que 5 victoires lors de ses 4 années passées avec l’équipe. Il termine vice-champion du monde en 2023, son meilleur résultat à ce jour, loin derrière son équipier néerlandais. Mais ses résultats déclinent fortement en 2024 après un assez bon début de saison, et il est limogé en fin de saison avant même la fin de son contrat.

Pour ce nouveau défi avec Cadillac, Perez a l’avantage d’être disponible immédiatement (contrairement à Valtteri Bottas par exemple), ce qui va permettre à l’équipe de commencer le travail au simulateur, avec les procédures et probablement des tests avec une ancienne F1 fournie par son motoriste, Ferrari, afin de former les équipes de course et d’arrêts aux stands.

La cote de Perez avait remonté naturellement cette année quand les pilotes qui l’ont remplacé, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, se sont aussi cassé les dents sur le pilotage de la Red Bull. C’est en tout cas un pilote expérimenté et une valeur sûre pour une équipe qui fait ses débuts en F1 et doit donc avoir les meilleures informations possibles de la part de ses pilotes.

"Rejoindre l’écurie Cadillac F1 marque un nouveau chapitre passionnant de ma carrière."

"Dès nos premiers échanges, j’ai ressenti la passion et la détermination qui animent ce projet. C’est un honneur de contribuer à la construction d’une équipe capable de se développer ensemble pour, à terme, se battre aux avant-postes."

"Cadillac est une marque légendaire du sport automobile américain, et contribuer à l’arrivée d’une entreprise aussi fantastique en Formule 1 est une immense responsabilité, que je suis convaincu de pouvoir assumer."

"Je suis fier de participer à un projet aussi ambitieux et porteur depuis le début. Je suis ravi de faire partie d’une équipe aussi dynamique, et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons contribuer à faire de cette équipe un véritable prétendant, l’écurie des Amériques. Nous comptons sur le soutien de tout le continent et nous voulons que chacun soit fier."