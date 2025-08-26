Officiel : Valtteri Bottas sera pilote Cadillac F1 en 2026

C’est avec cette photo très humoristique que Valtteri Bottas a commencé à vendre la mèche sur les réseaux sociaux : le Finlandais reprendra bien du service actif en Formule 1 l’année prochaine avec la nouvelle équipe américaine Cadillac.

Il a été confirmé en même temps que Sergio Perez (à lire ici).

Le pilote de réserve de Mercedes F1 était en négociations de manière très régulière avec le directeur de l’équipe Graeme Lowdon ces dernières semaines, sans jamais cacher son intérêt pour le baquet de la 11e équipe.

Bottas est un pilote très expérimenté idéal pour Cadillac F1, qui a notamment connu un long passage chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, lorsque l’équipe dominait la F1.

Il avait fait ses débuts chez Williams F1 en 2013 et a dû attendre que Nico Rosberg se retire par surprise après son titre de champion du monde fin 2016 pour être appelé par Toto Wolff chez Mercedes F1.

Il a signé 10 victoires et 20 poles dans sa carrière et a fini deux fois vice-champion du monde en 2019 et en 2020. Après sa dernière année chez Mercedes F1 en 2021, il a trouvé refuge chez Alfa Romeo - Sauber pour trois saisons avant de perdre sa place de titulaire à la fin 2024.

"Dès que j’ai commencé à discuter avec l’équipe Cadillac F1, j’ai senti quelque chose de différent, quelque chose d’ambitieux, mais aussi de réaliste" a déclaré Bottas. "Il ne s’agit pas seulement d’un projet de course automobile, mais d’une vision à long terme."

"Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de participer à la création d’un projet à partir de zéro et de contribuer à en faire quelque chose qui a vraiment sa place sur la grille de départ de la F1. J’ai eu l’honneur de travailler avec certaines des meilleures équipes au monde, et je retrouve ici le même professionnalisme et la même soif de réussite."

"C’est une marque emblématique qui a laissé une empreinte importante dans le sport automobile américain, et faire partie de cette aventure alors qu’elle fait son entrée sur la scène mondiale de la F1 est quelque chose de très spécial pour moi."

"Je suis impatient de représenter l’esprit américain de la course automobile sur les plus grands circuits du monde. Je tiens également à remercier Mercedes pour son soutien indéfectible et son esprit sportif qui ont permis cette avancée passionnante."