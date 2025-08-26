Pérez a répondu ’avec brio’ aux doutes de Cadillac F1 à son sujet

Cadillac F1 reconnait avoir eu des doutes au moment de signer Sergio Pérez, qui a connu une longue descente aux enfers en 2023 et 2024 chez Red Bull. Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et leader du projet, compare les observations faites au moment de recruter Valtteri Bottas.

Et si le Finlandais est dans le paddock tous les week-ends, Pérez s’est fait discret depuis son départ de la Formule 1. C’est pour cela que Cadillac lui a fait passer quelques tests internes, lors desquels le Mexicain a vraisemblablement impressionné son nouvel employeur.

"Il y a certainement eu beaucoup de discussions autour de cette interruption d’un an" a déclaré Towriss. "Quand on regarde Valtteri, il est sur les circuits tous les week-ends, n’est-ce pas ?"

"Il était donc important pour nous de savoir où en était Sergio dans son désir de revenir en Formule 1, mais aussi dans sa confiance en notre projet de diriger l’équipe Cadillac Formula 1. Et nous n’aurions pas pu être plus satisfaits de sa réponse."

"Je pense, encore une fois, que lors de nos réunions avec lui, il a surpassé nos attentes. Si vous dites que nous avions des questions, que nous étions sceptiques sur certains points, il a répondu à toutes nos questions et a passé nos tests avec brio. Nous avons donc été ravis de le proposer."

Outre les tests passés par Pérez, Cadillac s’est aussi renseigné auprès de Red Bull pour savoir quelles étaient les difficultés du pilote l’année dernière, et quelles étaient ses propres responsabilités. Et Towriss de rappeler que le deuxième baquet de l’équipe de Milton Keynes n’est pas simple pour évaluer les pilotes.

"Nous avons passé beaucoup de temps à examiner les expériences passées et la situation mondiale chez Sauber, ainsi que les performances réelles de Valtteri avec la voiture dont il dispose et ses performances en qualifications par rapport à ses performances en course."

"Et puis, le scénario le plus compliqué était sans doute celui de Red Bull, n’est-ce pas ? C’était une saga intéressante à suivre, une équipe vraiment construite autour d’un seul pilote, mais qui en compte deux."

"Et il est clair qu’aucun des autres pilotes n’a obtenu de bons résultats dans ce deuxième baquet. Nous avons donc pris beaucoup de temps pour discuter avec les gens de Red Bull et obtenir des informations et des commentaires. Le processus a été long et approfondi de ce point de vue."

"Encore une fois, je pense que cela signifie qu’après avoir examiné tout cela, nous sommes très satisfaits de Checo, de son désir d’être en Formule 1, de s’affirmer, de montrer ses performances et de mettre en quelque sorte derrière lui la dernière saison chez Red Bull."

Mark Reuss, le président du groupe General Motors auquel appartient Cadillac, admet que l’aspect marketing a été un avantage pour Pérez : "Le marché mexicain est très important pour General Motors, tout comme celui de l’Amérique du Nord, d’ailleurs."

"Ce sont donc d’excellents partenaires, et ce depuis de nombreuses années. Nous vendons beaucoup de voitures au Mexique, donc la présence de General Motors dans ce pays est certainement complémentaire. Je dirais que les fans là-bas sont absolument enthousiastes. Ce sont donc des avantages secondaires."