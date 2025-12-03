Cadillac F1 annonce une présentation de sa livrée au Super Bowl 2026

L’écurie Cadillac F1 dévoilera la livrée de sa monoplace 2026 le dimanche 8 février, lors d’une publicité télévisée diffusée pendant le Super Bowl 2026.

Cette initiative audacieuse marque une nouvelle étape dans la conquête de nouveaux publics aux États-Unis et à l’international.

Selon Nielsen, l’édition 2025 du Super Bowl, opposant les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City, a attiré 127,7 millions de téléspectateurs, un record d’audience pour une retransmission télévisée sur une seule chaîne aux États-Unis. La prestation de Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl a quant à elle réalisé la meilleure audience de l’histoire, avec une moyenne de 133,5 millions de téléspectateurs.

"Au-delà des records, le Super Bowl alimente les débats culturels et figure parmi les rares événements sportifs à la croisée du sport, de la culture et du divertissement, en parfaite adéquation avec la mission de l’écurie Cadillac F1," ajoute le communiqué.

"Le Super Bowl est l’un des rares moments de la culture américaine où sport, divertissement et narration se conjuguent. Il nous offre l’opportunité de présenter Cadillac Formula 1 Team sur une scène qui nous ressemble. Nous sommes fiers de notre héritage américain et nous voulons nous affirmer avec audace, innovation et une identité propre. Ce n’est qu’un début, mais c’est un moment dont je suis extrêmement fier," commente Dan Towriss, PDG de Cadillac F1.