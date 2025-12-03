Hadjar veut une dernière course ’mémorable’ avec Racing Bulls

Isack Hadjar va arriver avec une pression toute relative à Abu Dhabi ce week-end, ayant été confirmé par Red Bull hier en tant qu’équipier de Max Verstappen pour la saison 2026 de Formule 1.

Le pilote français a donc connaissance qu’il dispute sa dernière course dans l’équipe Racing Bulls après une seule saison de F1, et qu’il va pouvoir ensuite ouvrir un nouveau chapitre de sa très jeune carrière au plus haut niveau.

"Nous arrivons à Abu Dhabi après une fin de course frustrante pour nous au Qatar, lors d’un week-end où nous avons constamment démontré notre vitesse et où nous aurions pu décrocher une nouvelle sixième place" a déclaré Hadjar.

"Je suis convaincu que notre voiture nous permettra de nous battre pour une nouvelle Q3 et des points, c’est donc clairement notre objectif pour cette dernière course de la saison. Je veux vraiment terminer ma saison avec Racing Bulls en beauté et je vais tout donner pour que ce week-end soit mémorable pour nous tous."

Liam Lawson continuera quant à lui dans l’équipe en 2026 après avoir été confirmé hier, mais il espère toutefois conclure cette saison par une belle performance, avant de se tourner vers une nouvelle ère : "Je suis très impatient de terminer la saison à Abu Dhabi, après avoir terminé dans les points ce week-end."

"C’est un circuit très agréable sur lequel j’ai couru pour la première fois en Formule 1 en 2021. Nous avions un bon rythme de course au Qatar, que nous espérons conserver pour la dernière course alors que nous continuons à nous battre pour la sixième place au classement des constructeurs."

Tim Goss, directeur technique de l’équipe, explique les défis techniques uniques qu’apporte le seul Grand Prix à se dérouler au crépuscule : "Après une longue saison difficile, nous approchons de la finale de la saison 2025 de F1 sur le circuit Yas Marina à Abu Dhabi."

"Tous les regards seront tournés vers la lutte à trois pour le championnat des pilotes, qui est désormais sur le fil du rasoir. Mais il ne faut pas non plus manquer la bataille intense qui nous oppose à Aston Martin Racing pour le championnat des constructeurs. Le circuit est l’un des plus récents et des plus spectaculaires de la saison."

"La course se déroule de jour comme de nuit, débutant en fin d’après-midi et se terminant sous les projecteurs. Il combine habilement de longues lignes droites et des virages à basse, moyenne et haute vitesse, ce qui signifie que pour réussir, une voiture doit être performante dans tous les domaines."

"Nous connaissons désormais très bien la VCARB 02 et savons comment en tirer le meilleur parti presque partout. Après avoir réalisé de solides performances aux deux extrêmes que sont Las Vegas et le Qatar, nous disposons d’une bonne base de connaissances pour mettre au point un réglage qui fonctionne bien à Yas Marina."

"Nous espérons que Max et notre équipe sœur maintiendront leur élan pour réaliser leurs ambitions, mais nous mettrons de côté toute distraction et resterons pleinement concentrés sur notre propre mission : accomplir notre travail et terminer à la sixième place du classement des constructeurs pour Racing Bulls."