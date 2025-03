Ca passe ou ça casse : quel avenir en F1 pour Tsunoda chez Red Bull

C’est désormais officiel depuis quelques heures, Yuki Tsunoda a obtenu, au détriment de Liam Lawson, la promotion qu’il attendait tant chez Red Bull Racing (à lire ici).

Dès le Grand Prix du Japon dans un peu plus d’une semaine, il roulera à domicile à bord d’une RB21 qu’il n’a pilotée que dans le simulateur à Milton Keynes cette semaine.

Bien entendu le Japonais s’est déclaré prêt à 100% et confiant de pouvoir être plus proche de Max Verstappen que ne l’ont été ses différents équipiers depuis le départ de Daniel Ricciardo.

Mais si ce n’est pas le cas ? Il est clair que l’avenir en F1 de Tsunoda se joue maintenant. S’il performe, s’il réussit à être plus proche de Verstappen que ne l’a été Lawson ou, mieux, Sergio Perez l’an dernier, il pourrait être assuré de continuer jusqu’à la fin de la saison et probablement après.

Mais dans le cas contraire, c’est forcément une mise sur le banc de touche qui se profile. En gros, ça passe ou ça casse pour le Japonais.

Sa seule carte en réserve sera Honda, son sponsor, qui aurait mis 10 millions d’euros sur la table pour favoriser cet échange de baquets très précoce dans la saison.

Mais après la saison 2025, Honda ne sera plus lié aux deux équipes de Red Bull.

Alors Honda prépare déjà le terrain, au cas où, et a indiqué souhaiter voir Yuki Tsunoda rejoindre l’écurie Aston Martin F1.

Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, prévient que le soutien spécifiquement destiné à Tsunoda par Red Bull prendra fin à la fin de l’année.

"Honda a un contrat de sponsoring avec Tsunoda. Nous ne l’avons pas abandonné et nous y participons activement. Mais après cette année, nous ne pourrons plus le soutenir s’il reste chez Red Bull. Ce sera la décision de Red Bull."

Il confirme toutefois que Honda mettra fin à toutes les négociations avec Red Bull concernant les pilotes après cette année.

"Oui, ce ne sera plus le cas. Concernant un baquet à partir de 2026, l’équipe avec laquelle nous pouvons discuter est Aston Martin, et non Red Bull."

Si Tsunoda souhaite (et peut) rester chez Red Bull, Honda ne pourra pas le soutenir au-delà de 2025.

S’il souhaite rejoindre Aston Martin F1, Honda pourra le soutenir mais le problème pour Tsunoda est que les pilotes actuels – Fernando Alonso et Lance Stroll – sont déjà sous contrat avec l’équipe pour 2026.

"Oui, à ma connaissance, c’est fixé pour 2026," confirme Watanabe. "Cependant, j’espère qu’à l’avenir, un pilote formé par Honda pilotera pour Aston Martin."

En d’autres termes, Tsunoda doit vraiment réussir chez Red Bull Racing s’il veut avoir une chance d’être sur la grille en 2026 !

