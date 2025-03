Antonelli a ’impressionné’ Wolff malgré des dégâts en course

La belle huitième d’Andrea Kimi Antonelli en Chine, qui s’est transformée en sixième position après les disqualifications des Ferrari devant lui, a été réalisée malgré une voiture endommagée. Le pilote Mercedes F1 explique qu’il avait remarqué un comportement étrange sur sa voiture mais qu’il ne savait pas qu’il avait des dégâts.

"J’ai senti que quelque chose était bizarre. Apparemment, l’équipe m’a dit après la course que j’avais des dommages au plancher depuis le premier tour" a déclaré Antonelli. "Mais ils n’ont pas voulu me le dire pendant la course pour que je ne panique pas, probablement."

"Maintenant, en y repensant, je sais où j’aurais pu causer ces dommages. Quand Leclerc a perdu l’aileron avant, je l’ai heurté avec le plancher. Je me souviens d’être passé dessus, mais je n’ai pas vraiment pensé à ce moment-là qu’il y avait des dégâts."

"J’ai senti que quelque chose n’allait pas dès le premier tour. Évidemment, j’ai eu du mal. J’avais vraiment du mal avec la motricité. La traction combinée était une vraie difficulté. Je ne pouvais pas vraiment prendre de la puissance."

"J’avais vraiment besoin d’attendre un certain moment, parce que la voiture m’échappait. Mais cela peut expliquer les dégâts. Samedi, c’était limité à l’avant, l’avant gauche, et en course, j’ai vraiment lutté avec l’arrière pendant toute la course, ce qui était assez inhabituel."

"J’ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais oui, c’était vraiment difficile de suivre, surtout que j’essayais d’économiser l’arrière autant que possible. C’était une course difficile dans l’ensemble. Mais maintenant, il est temps de se remettre à zéro et de revenir plus fort au Japon."

Son patron, Toto Wolff, a été impressionné par ses performances : "Si l’on considère qu’il avait une voiture gravement endommagée, le fait qu’il ait terminé huitième, qu’il l’ait gardée et qu’il ne se soit pas plaint, mais qu’il ait simplement fait son travail, montre le potentiel et la maturité de ce jeune homme."

Antonelli est satisfait de voir qu’il progresse déjà, mais il veut faire mieux : "Je veux voir les données où j’aurais pu faire mieux. Pour être honnête, le rythme de la voiture est là, et je dois m’améliorer et essayer de mettre les choses bout à bout pour obtenir un meilleur résultat."

"Je pense que sans les dégâts, la course aurait pu être différente. Je sais que le rythme est là parce que George a fait du bon travail. Il était dans le coup, alors maintenant il est temps d’analyser et de revenir plus fort au Japon."

Désormais, l’Italien espère réussir à progresser en qualifications, ce qu’il juge encore comme sa plus grande lacune : "Je pense que chaque week-end est un grand moment d’apprentissage."

"Bien sûr, le week-end prochain au Japon sera un nouveau défi, car c’est un nouveau circuit pour moi. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de mes progrès. Je sais que le rythme est là, il s’agit juste de tout mettre en place, surtout en qualifications."

"Apprendre à placer les pneus dans la bonne fenêtre pour le début du tour afin d’avoir un tour propre et d’être capable de tout mettre ensemble. Car si j’y parviens, je pourrai partir dans une position plus avancée et la course sera alors une autre histoire."

