Hamilton tempère sa ’frustration’ après sa colère en course à Miami

Lewis Hamilton était beaucoup plus serein après l’arrivée du Grand Prix de Miami, malgré un accès de colère pendant la course. Le pilote Ferrari s’est agacé de devoir laisser repasser son équipier à la radio, au point de demander avec ironie s’il devait laisser passer Carlos Sainz quand celui-ci est revenu à moins de deux secondes.

Une fois l’adrénaline redescendue, le septuple champion du monde a analysé sa course avec plus de froideur et révélé qu’après un premier relais coincé derrière Esteban Ocon, il a cru un bref instant qu’il pourrait progresser dans le top 10 à l’avantage de ses pneus mediums, mais il a ensuite été coincé derrière son équipier.

"C’était une course difficile avec le départ en pneus durs, il y avait peu de grip car il avait plu et la piste était un peu verte. J’ai perdu beaucoup de temps derrière la Haas au départ et quand la voiture a pris vie, j’étais content, j’étais huitième, j’ai eu les pneus neufs et j’avais beaucoup de rythme par rapport à la voiture devant" raconte Hamilton.

"Je voulais en profiter et essayer de remonter sur les McLaren. Et beaucoup de temps a été perdu dans le scénario qu’on a connu. A chaud, c’est frustrant, mais on va travailler sur cela en interne pour voir comment on peut progresser. Nous ne sommes pas où nous voulons être, Charles comme moi."

Alors que la Scuderia était au niveau de Williams F1 ce week-end, Hamilton salue les performances de l’équipe de James Vowles, son ancien stratège chez Mercedes : "Tout d’abord, Williams fait un travail incroyable. Ils ont James qui fait un travail incroyable, leur équipe fait un travail fantastique et ils ont deux très bons pilotes."

"Ils sont rapides, et nous battre contre eux et être en difficulté pour les battre montre qu’on manque de performance. On sait où l’on perd du temps, on doit progresser avec la voiture avant de débloquer la performance. Mais on ne va rien lâcher et continuer de travailler."