Ferrari prépare une livrée hommage à Schumacher pour Monza, inspirée de la F310 de 96

Ferrari s’apprête à rendre un hommage particulier à Michael Schumacher lors de son Grand Prix national, à Monza. Trente ans après la première victoire de l’Allemand avec la Scuderia et vingt ans après son dernier succès en Formule 1, l’équipe de Maranello devrait arborer une livrée spéciale sur ses SF-26, tandis qu’un programme d’événements est prévu tout au long du week-end italien pour célébrer l’immense héritage laissé par le septuple champion du monde.

Ferrari devrait modifier la livrée de ses monoplaces pour rendre hommage à Schumacher. La SF-26 pourrait ainsi recevoir une décoration mêlant des éléments rouges et noirs, accompagnés de jantes dorées, avec une inspiration directement puisée dans la Ferrari F310 de 1996 (photo ci-dessus).

Le choix de cette année n’est évidemment pas anodin. Le prochain Grand Prix d’Italie marquera en effet les 30 ans de la première victoire de Schumacher à Monza avec Ferrari, obtenue en 1996. Il interviendra également deux décennies après le dernier succès du pilote allemand en Formule 1, décroché lors du Grand Prix d’Italie 2006.

Ferrari a commencé à entretenir le suspense sur les réseaux sociaux à travers plusieurs publications laissant entendre qu’un hommage important à son ancienne vedette se préparait. Plusieurs événements devraient être organisés avant le Grand Prix, puis durant le week-end à Monza.

Cinq titres mondiaux en rouge

Schumacher reste indissociable de l’âge d’or de Ferrari. Arrivé à Maranello en 1996 après avoir remporté ses deux premiers titres mondiaux avec Benetton, l’Allemand a progressivement ramené la Scuderia au sommet avant de décrocher cinq championnats du monde consécutifs entre 2000 et 2004.

Sur ses 91 victoires en Formule 1, 72 ont été obtenues avec Ferrari. L’Allemand s’est également imposé à cinq reprises à Monza avec la Scuderia, faisant du circuit italien l’un des lieux les plus emblématiques de son histoire avec l’équipe.

Schumacher partage aujourd’hui son record de sept titres mondiaux avec Lewis Hamilton. Le Britannique a toutefois dépassé en 2020 le record de victoires en Grand Prix détenu jusque-là par l’Allemand.

Comme l’histoire aime bégayer, Hamilton, désormais pilote Ferrari, a décroché sa première victoire avec la Scuderia à Barcelone en juin... 30 ans après celle de Schumacher sur le même circuit. Il occupe actuellement la troisième place du championnat pilotes, à 59 points du leader Mercedes, Kimi Antonelli.

Hamilton et Leclerc face à un défi majeur

Pour cette édition du Grand Prix d’Italie, Hamilton et son équipier Charles Leclerc pourraient bénéficier d’une évolution importante de leur unité de puissance. Ferrari devrait en effet introduire une nouvelle spécification moteur à Monza, un élément particulièrement intéressant sur un circuit où la puissance et la vitesse de pointe jouent un rôle déterminant.

La Scuderia espère ainsi disposer d’arguments supplémentaires pour offrir à ses pilotes une chance de briller devant les tifosi, dans un contexte forcément chargé d’émotion autour de Schumacher.

Le dernier succès du pilote allemand avec Ferrari avait été obtenu à Monza en 2006. Au terme de cette victoire, Schumacher avait annoncé, les larmes aux yeux, sa première retraite de la Formule 1.

Il reviendra finalement dans la discipline en 2010 avec Mercedes, avant de prendre définitivement sa retraite deux ans plus tard.

Schumacher a aujourd’hui 57 ans. Victime d’un grave accident de ski en décembre 2013, il avait subi d’importantes blessures à la tête et n’est plus apparu publiquement depuis.

Trois décennies après son arrivée chez Ferrari et alors que son empreinte reste profondément ancrée dans l’histoire de la Scuderia, Monza offrira donc un cadre symbolique à cet hommage. Si les détails de la livrée spéciale n’ont pas encore été officiellement dévoilés, Ferrari semble bien préparer un week-end placé sous le signe de l’un des pilotes les plus importants de son histoire.