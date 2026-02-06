Brown veut toujours réunir McLaren et Alonso dans le futur

Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, n’en a pas terminé avec son envie de faire venir Fernando Alonso à l’Indy 500. La classique américaine est la seule partie de la Triple Couronne (avec le championnat du monde de F1 et les 24 Heures du Mans) qui manque à l’Espagnol, et son ancien patron a toujours voulu l’aider à la remporter.

De par sa présence en IndyCar, McLaren roule à l’Indy 500 chaque année, et elle a terminée une fois quatrième, une fois troisième et deux fois deuxième dans la grande course, grâce à Pato O’Ward, qui n’a toujours pas réussi à la remporter.

Cette année, McLaren fera encore rouler O’Ward, ainsi que l’ancien pilote de F2 Christian Lundgaard, et le jeune Nolan Siegel. Et l’objectif sera encore la victoire à l’Indy 500, mais le PDG aimerait y faire revenir Alonso quand il ne sera plus en Formule 1.

"C’est sa dernière année contractuelle, mais cela ne signifie pas qu’il ne continuera pas en F1" a déclaré Brown. "Mais je lui parle de l’Indy 500 chaque fois que je le vois. Je pense que nous avons une voiture capable de remporter l’Indy 500. Je pense qu’il est tout à fait capable de remporter l’Indy 500."

"J’ai beaucoup apprécié courir avec lui, il a apprécié toutes les années sauf une. Il a adoré la première année, c’était magique. J’aimerais beaucoup voir Fernando revenir à l’Indy 500 avec nous, et c’est quelque chose que je continuerai à lui rappeler."

La première participation d’Alonso à l’Indy 500 était le fruit d’un montage entre Andretti Autosport, McLaren et Honda, et l’Espagnol avait mené la course avant de subir une casse mécanique. En 2019, l’Espagnol était dans une année sabbatique et McLaren s’est lancée à son compte dans la quête de l’Indy 500.

Mais cela a été un fiasco, avec un projet qui a été mal géré sur toute la ligne, au point qu’Alonso n’a même pas réussi à faire partie des 33 qualifiés, ce qui l’a empêché de rouler en course. Et en 2020, alors que McLaren s’était engagée à plein temps en IndyCar, Alonso a roulé lors de la classique et a terminé 21e.

Dans le livre ’Sept dixième de seconde’, qui sortira au printemps chez Talent Sport et qui est l’autobiographie de Zak Brown, l’Américain a abordé longuement le sujet douloureux de l’Indy 500 2019. Il confirme dans les lignes du livre qu’il compte bien revenir à Indianapolis.

"Beaucoup de gens m’ont dit, après 2019 ’Votre rêve d’IndyCar est clairement terminé’. Ma réponse est hors de question. Je ne vais pas partir sur cette note. Je suis encore plus déterminé à régler ce problème. Je ne fais pas mes bagages pour rentrer à la maison. Ce serait reconnaître la défaite. Quand vous avez un accident, vous remontez dans la voiture."