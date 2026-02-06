Aéro active en F1 : des sensations proches du DRS, une philosophie différente selon Piastri

Oscar Piastri a livré ses premières impressions sur l’une des nouveautés les plus scrutées du nouveau règlement technique de la Formule 1 : l’aérodynamique active. Pour le pilote McLaren, le ressenti en piste qu’il a eu lors des derniers essais à Barcelone rappelle fortement celui du DRS, même si son rôle est désormais très différent.

La saison 2026 marque l’introduction d’une nouvelle plateforme réglementaire radicale, avec l’abandon des voitures à effet de sol au profit de monoplaces plus petites et plus légères, combinées à de nouveaux moteurs reposant sur une répartition 50 % thermique - 50 % électrique.

Autre changement majeur : l’arrivée de l’aéro active à l’avant et à l’arrière, qui entraîne la disparition définitive du DRS, introduit en 2011 comme aide au dépassement.

Avec les nouvelles règles, des volets mobiles situés sur les ailes avant et arrière peuvent s’ouvrir dans des zones définies du circuit, à chaque tour, de manière similaire au DRS, mais avec davantage de zones d’activation sur la plupart des tracés.

Le système est activé manuellement par le pilote et vise à réduire la traînée aérodynamique. Comme le DRS, il se désactive automatiquement au freinage, tandis qu’en virage, les éléments se referment afin de maximiser l’appui.

Piastri a expliqué que le mode "ouvert" de l’aéro active procurait des sensations bien connues.

"C’est une sensation très similaire à celle que l’on avait avec le DRS", explique l’Australien. "Évidemment, la plus grande différence avec le DRS, c’était le déplacement massif de l’équilibre aérodynamique vers l’avant, ce qui rendait la voiture très pointue."

Avec l’aéro active, le comportement est différent, notamment en termes d’équilibre.

"Cette année, je ne sais pas vraiment où se situe l’équilibre aéro, mais disons qu’il est beaucoup plus paresseux, parce que vous n’avez tout simplement pas d’adhérence sur aucun des deux trains. La sensation est similaire à celle du DRS, probablement encore plus puissante, mais ce n’est pas un changement radical par rapport à ce que nous connaissions. Évidemment, l’objectif est désormais très différent."

En parallèle de l’aéro active, la F1 introduira également en 2026 un bouton de dépassement, qui remplacera de facto le DRS en tant qu’aide directe lorsqu’un pilote se trouve à moins d’une seconde de la voiture qui le précède.

Pour Piastri, l’aéro active en elle-même ne devrait pas bouleverser la hiérarchie, même s’il reconnaît que l’ensemble des nouveaux systèmes sera complexe à expliquer au grand public, notamment à la télévision.

"En pratique, ça fonctionne de la même manière que le DRS", poursuit-il. "Nous aurons plus de zones sur la plupart des circuits, mais pas tout le temps. À Barcelone par exemple, nous utilisions les deux zones DRS habituelles."

Le pilote McLaren insiste toutefois sur le changement fondamental de philosophie.

"Mais l’objectif est désormais très différent. Avant, c’était clairement une aide au dépassement. Maintenant, c’est simplement pour réduire la traînée et lever certaines limitations du groupe propulseur, en quelque sorte."

Malgré ces évolutions, Piastri ne s’attend pas à une transformation spectaculaire du spectacle en piste.

"C’est une finalité différente, mais fondamentalement, sur cet aspect-là, ce ne sera pas si différent. Ce qui sera compliqué au début, ce sera surtout d’expliquer et de retransmettre les différences au public, parce qu’elles sont moins visuelles qu’avant."

"Mais c’est un défi et une adaptation que l’on doit faire à chaque changement dans un sport."

Enfin, Piastri se veut rassurant quant à l’ADN même de la discipline. Après les premiers roulages, il estime que les craintes initiales étaient largement exagérées.

"Les voitures ne sont pas aussi étrangères que ce que l’on craignait peut-être", affirme-t-il. "Je ne pense absolument pas que la F1 ait perdu son identité."

"Il y aura certaines choses auxquelles il faudra s’habituer, mais en termes de craintes que nous avions avant de prendre la piste, une grande majorité a été dissipée. Il y aura des différences, mais fondamentalement, ce sont toujours les voitures les plus rapides du monde."