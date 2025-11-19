Verstappen aborde Las Vegas sans pression : nous n’avons rien à perdre !

À l’aube d’un week-end crucial pour le titre pilotes à Las Vegas, Red Bull Racing arrive sur une dynamique impressionnante. À commencer par Max Verstappen, dont la troisième place a été arrachée depuis la voie des stands au Grand Prix du Brésil à São Paulo.

Ce rendez-vous du Nevada marque également une étape symbolique pour l’écurie : il s’agit du 150e Grand Prix disputé dans le cadre du partenariat technique entre Honda et Red Bull Racing.

Le Néerlandais n’a plus le droit à l’erreur pour le titre pilotes et doit absolument viser la victoire, en espérant, à Vegas ou plus tard, des erreurs ou abandon pour les deux pilotes McLaren F1. Mais s’il concède neuf points ou plus à Lando Norris ce week-end, ce sera terminé pour lui pour quant à ses espoirs de titre

Avec sept podiums consécutifs, sa plus longue série depuis 2023, Max Verstappen vise ce week-end le 125e podium de sa carrière. Le quadruple champion du monde aborde l’événement avec confiance, mais également prudence face aux caractéristiques très particulières du circuit.

"Le Brésil a été une course spéciale pour nous. Je ne pensais vraiment pas qu’un podium était possible, mais c’était un retournement de situation incroyable de la part de l’équipe, cela montre que nous n’abandonnons jamais."

"Nous arrivons sur le dernier triple-header, c’est le sprint final de la saison : nous allons essayer de faire de notre mieux et continuer à pousser, car nous n’avons rien à perdre. Vegas est un circuit rapide, avec peu d’appui, et les températures s’annoncent très basses cette semaine, donc il faudra bien gérer les pneus. Nous avons de grands souvenirs ici, avec le titre décroché à Vegas l’an dernier, alors j’espère que nous pourrons encore réaliser une belle performance dimanche."

Tsunoda veut rebondir et capitaliser

Yuki Tsunoda aborde lui aussi Las Vegas sous de bons auspices et peut également compter sur un précédent encourageant dans le Nevada : il s’était qualifié septième avant de terminer neuvième lors de l’édition inaugurale en 2023, soit le meilleur résultat de Racing Bulls sur ce tracé.

Pour Tsunoda, Las Vegas représente un défi atypique mais enthousiasmant. Les conditions extrêmes, notamment les températures très basses en nocturne, modifient radicalement le travail de mise au point.

"Vegas est toujours une semaine folle ! C’est très différent des autres courses, et pas seulement pour son emplacement qui est unique. Les températures créent leurs propres défis, ce qui nous pousse à essayer des choses différentes pour faire fonctionner la voiture."

"Le Brésil a été compliqué pour moi, mais mon rythme réel était bon et si nous pouvons le retrouver, avec une course moins mouvementée, nous devrions être dans le coup. Je me suis beaucoup entraîné depuis le Brésil et j’ai travaillé sur le simulateur au Royaume-Uni : tout est axé sur la concentration pour les dernières courses de 2025."