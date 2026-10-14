La F1 s’éloigne, l’IndyCar se rapproche : Tsunoda prépare son avenir

L’avenir de Yuki Tsunoda pourrait désormais s’écrire de l’autre côté de l’Atlantique. Privé d’un baquet de titulaire en Formule 1 depuis la fin de la saison 2025, le Japonais voit ses perspectives de retour sur la grille se réduire considérablement, notamment au sein de la filière Red Bull. Selon plusieurs informations, il doit prochainement participer à une séance d’essais en IndyCar avec Meyer Shank Racing, une équipe étroitement liée à Honda. Une opportunité qui pourrait lui permettre d’envisager une nouvelle étape de sa carrière en compétition automobile.

Après plusieurs saisons en Formule 1, Yuki Tsunoda semble désormais contraint d’explorer d’autres possibilités pour retrouver un programme de compétition à temps plein.

Le pilote japonais a perdu son baquet de titulaire à l’issue de la saison 2025 et, malgré quelques apparitions ponctuelles cette année avec Racing Bulls, les perspectives de retrouver une place permanente sur la grille de F1 sont devenues particulièrement limitées.

Dans ce contexte, l’IndyCar apparaît comme une destination de plus en plus sérieuse pour le pilote de 26 ans.

Selon les informations de Racer, Tsunoda doit participer à une séance d’essais le 26 octobre prochain sur le circuit de Barber Motorsports Park, en Alabama, au volant d’une monoplace de Meyer Shank Racing.

Il s’agirait d’une première étape importante dans l’évaluation de ses possibilités de reconversion vers le championnat américain de monoplaces.

Le choix de Meyer Shank Racing n’est pas anodin. L’écurie américaine s’est notamment illustrée cette saison en remportant les 500 Miles d’Indianapolis avec Felix Rosenqvist, confirmant sa capacité à obtenir des résultats de premier plan dans l’une des compétitions les plus prestigieuses du sport automobile.

Elle bénéficie également d’une collaboration avec Honda, constructeur auquel Tsunoda est étroitement associé depuis le début de sa carrière internationale.

Cette proximité pourrait faciliter les premiers échanges entre le Japonais et l’équipe américaine.

Meyer Shank Racing entretient par ailleurs des liens avec Chip Ganassi Racing, l’une des structures les plus importantes et les plus performantes du championnat IndyCar.

Pour Tsunoda, cet environnement pourrait représenter une opportunité intéressante de découvrir une nouvelle discipline tout en conservant des relations avec un constructeur qu’il connaît particulièrement bien.

L’essai du 26 octobre ne constitue toutefois pas, à ce stade, la confirmation d’un engagement pour la saison prochaine. Il doit avant tout permettre au pilote et à l’équipe d’évaluer les perspectives d’une éventuelle collaboration.

Red Bull semble avoir tourné la page Tsunoda

Si le Japonais commence à regarder vers l’IndyCar, c’est notamment parce que ses possibilités de retour en Formule 1 se sont considérablement réduites.

Au sein de Red Bull, la situation semble désormais presque entièrement verrouillée pour 2027.

Isack Hadjar, qui a remplacé Tsunoda dans l’équipe principale, a convaincu les dirigeants grâce à ses performances et a été confirmé pour la saison prochaine. Le Français a ainsi consolidé sa place aux côtés de Max Verstappen, réduisant encore les perspectives d’un retour du Japonais à Milton Keynes.

Chez Racing Bulls, les deux baquets doivent être attribués parmi trois candidats : Liam Lawson, Arvid Lindblad et Nikola Tsolov.

Les deux premiers occupent actuellement les places de titulaires, tandis que Tsolov, engagé en Formule 2, représente une possibilité de promotion au sein de la filière Red Bull.

Le Bulgare devrait avoir obtenu les points nécessaires à la Super Licence d’ici le début de la saison 2027. Cette situation lui permettrait également d’occuper un rôle de pilote de réserve s’il n’était pas retenu comme titulaire.

Dans ce scénario, Tsolov pourrait remplacer Tsunoda dans les fonctions de réserve de Red Bull, ce qui réduirait encore les perspectives du Japonais au sein de l’organisation. En dehors de la filière Red Bull, les possibilités de retrouver un baquet de titulaire apparaissent tout aussi limitées pour ne pas dire inexistantes.

Malgré la perte de son baquet de titulaire à la fin de l’année dernière, Tsunoda n’a pas totalement disparu de la grille de Formule 1 cette saison.

Le Japonais a effectué trois apparitions avec Racing Bulls, à l’occasion des Grands Prix des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne.

Il avait alors été appelé pour remplacer temporairement Liam Lawson, lui-même transféré chez Red Bull afin de suppléer Isack Hadjar, blessé.

Cette série de remplacements avait permis à Tsunoda de retrouver brièvement la compétition au plus haut niveau.

Son meilleur résultat a été obtenu à Monza, où il a terminé à la dixième place et inscrit un point au championnat du monde.

Ces trois participations n’ont cependant pas suffi à relancer ses perspectives d’un retour durable en Formule 1.

Le Japonais se retrouve donc dans une situation où ses possibilités de poursuivre sa carrière dans la discipline semblent dépendre d’éventuels changements imprévus dans les effectifs.