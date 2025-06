Claire Williams ’n’a pas de réponse’ sur l’absence de femmes à la tête d’équipes en F1

Claire Williams déplore qu’il n’y ait pas de femme dirigeant une équipe de Formule 1 actuellement. L’ancienne directrice de Williams F1 était en poste au moment où Monisha Kaltenborn dirigeait Sauber, mais depuis, il n’y a que des hommes directeurs.

"Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a pas de femmes capables de diriger une écurie de Formule 1 - et si je peux diriger une écurie de Formule 1, n’importe qui peut le faire, honnêtement. Je ne comprends pas" s’interroge Claire Williams dans le podcast Beyond the Grid.

"Quand on me pose cette question - et c’est le cas - je continue à aller parler aux étudiants, et ils me demandent : pourquoi ? Je n’ai pas de réponse, parce que je suis absolument convaincue qu’il y a des femmes qui sont parfaitement capables. Je ne sais pas ce que c’est, mais je pense que c’est dommage."

"Parce que, même s’il y a tout ce travail brillant pour promouvoir les femmes pilotes, j’adorerais voir une autre femme directrice d’équipe. Et je pense que c’est vraiment important - vous allumez la télévision et vous voyez encore un sport qui est très dominé par les hommes, parce que les directeurs d’équipe, les pilotes - ce sont tous des hommes."

La Britannique espère néanmoins que l’intérêt grandissant pour la Formule 1 va permettre d’y voir davantage de femmes : "Il y a eu une énorme quantité de travail au cours des 10 à 15 dernières années dans cet espace, et vous ne verrez les répercussions et la récompense de ce dur labeur que dans une génération."

"Ce n’est pas l’œuvre d’un moment, ce genre de choses. Il faut beaucoup de temps pour que les choses changent, parce qu’il faut une masse critique au niveau de la base pour que les choses changent."

"Et ce n’est pas encore le cas. Je ne vois toujours pas beaucoup de filles de cinq ou six ans, et j’ai un fils de sept ans, donc je sais que les filles de sa cohorte ne demandent pas à leurs parents de faire du karting le samedi après-midi, alors que les garçons pourraient le faire."

"Ce que je vois, en revanche, et c’est très bien, c’est que beaucoup plus d’adolescentes tombent amoureuses de la Formule 1. Par conséquent, quelle que soit cette génération, les filles de 15-16 ans, vous pourriez les voir accéder à des fonctions plus administratives de type commercial et donc à des fonctions de team principal plus tard."