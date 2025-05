McLaren F1 admet s’être davantage préparée pour les qualifications à Imola

On le sent, l’accent a davantage été mis sur les qualifications aujourd’hui à Imola, lors des Libres 1 et 2.

C’est en tout cas le cas chez McLaren F1, qui cherche à assurer la première ligne sur un circuit où il est difficile de dépasser.

Oscar Piastri, meilleur temps du jour, a concédé que, même si battre Lando Norris en qualifications est important, il y aura probablement une compétition pour la pole position avec d’autres équipes.

"Oui, c’est important d’être rapide sur un tour ici. Je veux dire, le samedi a été très important presque partout cette année."

"À Imola, et peu importe le reste de l’année, les qualifications sont même très importantes. Elles seront cruciales."

"Pour le moment, je ne pense pas que nous soyons seuls, Lando et moi, en lice pour la pole. D’autres pilotes nous rejoindront demain. Il faudra donc rester concentrés et essayer d’en trouver un peu plus."

Lando Norris, 2e temps derrière son équipier, était du même avis.

"Je suis plutôt content aujourd’hui. C’est une piste difficile pour trouver le rythme. C’est rapide. C’est une piste où tout est question de timing et de perfection, ce qui n’est pas évident à notre rythme."

"C’était donc une journée amusante, nous avons fait quelques progrès et j’espère en voir d’autres pour demain."

"Je suis sûr qu’Oscar trouvera aussi des solutions. En EL2, on a toujours l’air bien, on a toujours l’air mieux que tout le monde, puis on arrive aux qualifications et ils nous rattrapent. Je ne pense donc pas que nous soyons dans une situation confortable, il nous reste du travail."

"Alpine était rapide, ils l’ont toujours été ici. Je suis sûr que Red Bull va rattraper son retard et que Mercedes sera dans le coup dès qu’ils accéléreront. Donc rien de rassurant. Mais c’est un vendredi productif."