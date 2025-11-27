McLaren veut se relever au Qatar après le cauchemar de Vegas

Alors que McLaren aborde les deux dernières manches d’une saison palpitante, l’écurie de Woking débarque au Qatar avec une ambition intacte : reprendre l’initiative après un Grand Prix de Las Vegas frustrant suite à une double disqualification et se relancer dans la lutte pour le titre pilotes face à un Max Verstappen qui est devenu très menaçant !

Lando Norris retrouve le circuit de Losail avec une énergie évidente. Enthousiaste à l’idée d’attaquer avec sa MCL39 sur une piste qu’il apprécie, le Britannique voit dans ce rendez-vous Sprint une opportunité idéale pour rappeler qu’il est le favori avec ses 24 points d’avance, pour 53 restants à marquer.

"C’est super de revenir au Qatar pour le dernier week-end Sprint de l’année," confie-t-il.

"Je suis impatient de piloter la MCL39 sur le circuit de Losail. Il offre de bonnes opportunités de dépassement, donc je suis prêt à me battre pour la victoire."

L’approche de Norris illustre la confiance retrouvée chez McLaren, malgré un rendez-vous précédent manqué en termes de résultat final... mais pas de performance, comparé à Oscar Piastri, qui était encore en retrait à Vegas.

L’Australien aborde l’épreuve qatarie avec un attachement particulier. Le pilote y a décroché en 2023 sa toute première victoire en Formule 1 lors du Sprint, un souvenir indélébile qui nourrit sa motivation.

"C’est l’un de mes circuits préférés du calendrier, et j’ai de très bons souvenirs ici, notamment ma première victoire en F1 lors du Sprint en 2023."

"C’est une piste rapide et fluide, avec beaucoup de sections de moyenne et haute vitesse et propice aux dépassements. J’ai hâte de participer aux deux courses et d’avoir l’opportunité d’attaquer d’entrée."

Après une course et une double disqualification difficiles à digérer à Las Vegas, qu’Andrea Stella a enfin expliqué aujourd’hui (à lire ici), McLaren refuse tout changement de cap. Le directeur de McLaren réaffirme que les fondations qui ont porté l’équipe vers deux titres constructeurs en 2024 et 2025 restent la base de leur approche actuelle pour le titre pilotes.

"Ce qui s’est passé à Las Vegas ne changera pas notre approche de ce week-end. L’état d’esprit qui nous a apporté deux titres déjà et deux pilotes en lutte pour le championnat reste le même : pousser à la limite et maximiser notre potentiel."

"Les moments douloureux font partie de notre sport, mais ils permettent aussi d’apprendre et de devenir plus fort. Nous avons tout analysé, amélioré ce qui devait l’être et tourné la page."

Stella affirme également que l’ensemble du team reste mobilisé autour de ses deux pilotes. Pas de privilège pour Norris à attendre donc.

"L’équipe est unie et entièrement concentrée sur le fait de donner à Lando et Oscar la meilleure voiture possible pour le Qatar, un circuit dont les caractéristiques techniques devraient convenir à notre package. Il reste deux courses, et ils méritent tous les deux d’avoir la chance de se battre pour le titre."

Avec Verstappen à seulement 24 points de Lando, la gestion des pilotes ne va donc pas changer ?

"Non, il n’y a aucune raison de le faire. Nous avons toujours dit que tant que les mathématiques ne s’y opposent pas, nous laisserions les deux pilotes se battre pour la victoire finale, et ce sera le cas au Qatar."

"N’oublions pas que si on nous avait dit en début de saison que nous nous retrouverions dans cette situation à deux courses de la fin, nous aurions signé tout de suite ! Maintenant, nous allons nous battre pour le doublé mondial avec confiance et en pleine conscience de nos forces."