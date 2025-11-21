Cadillac F1 explique en quoi son test à Imola a été ’très utile’

Le patron de Cadillac, Graeme Lowdon, a détaillé les principaux enseignements tirés par l’équipe dans le cadre de ses essais TPC avec Sergio Pérez. La semaine dernière, le Mexicain a piloté une Ferrari de 2023 vêtue de carbone à Imola lors des premiers essais officiels sur piste de Cadillac

Analysant les essais en Italie, l’ancien directeur de Marussia, Graeme Lowdon, a expliqué comment l’équipe a cumulé des éléments clés du processus d’apprentissage de l’équipe dans le but de se préparer à la compétition dans les conditions du direct.

"Cet exercice s’est avéré très utile" a déclaré Lowdon. "Nous disposons d’un programme prêt pour la course et, en tant que nouvelle équipe, nous avons une grande expérience malgré moins d’un an de collaboration."

"Du côté de l’ingénierie, nous avons organisé des courses d’entraînement très réalistes, avec des casques audio, et nous avons simulé tout le week-end comme si nous étions sur le circuit."

"Nous envoyons tous les documents à une fausse adresse e-mail de la FIA que nous avons créée, tout est simulé et nous sommes plongés dans différents scénarios qui peuvent se produire, comme un problème d’approvisionnement en pièces ou sur le circuit pendant la course."

"Évidemment, cela ne donne aucune chance aux mécaniciens, car on ne peut pas simuler le travail sur une voiture, et nous voulions combler cette lacune. C’était l’objectif du test TPC, et non de tester la voiture."

En effet, Cadillac n’a pas roulé avec une voiture issue de son ingénierie : "Ce n’était pas notre voiture, et nous sommes reconnaissants à Ferrari de nous avoir prêté une Formule 1, car nous voulons que tout soit aussi réaliste que possible."

"Pour que les mécaniciens puissent s’entraîner aux procédures de couverture, aux procédures de départ, aux changements rapides entre la Q1 et la Q2, il n’y a qu’une seule solution : utiliser une Formule 1."

"Il y avait énormément à faire : sortir, rentrer, simuler le retour d’une voiture, savoir quoi faire en cas d’alarme sur le système ERS, faire entrer les voitures dans la voie des stands et rappeler aux mécaniciens venus de différentes équipes que les différents groupes motopropulseurs ont des procédures différentes en cas d’urgence ERS."

"C’était extrêmement utile, je suis vraiment ravi que nous l’ayons fait, et pour toute autre équipe qui souhaite se lancer en Formule 1, je recommande vivement de suivre le même processus pour participer aux courses."