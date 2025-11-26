Comment Mercedes F1 peut verrouiller sa 2e place au championnat dès le Qatar

À l’aube des deux dernières manches de la saison, Mercedes F1 se présente au Qatar avec une avance confortable dans la lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs. Mais Toto Wolff refuse catégoriquement de la considérer comme acquise même si elle peut se l’assurer dès ce week-end.

Mercedes F1 compte 40 points d’avance sur Red Bull Racing et 53 points d’avance sur Ferrari. Si elle en compte au moins 44 sur l’équipe autrichienne et 43 sur Ferrari, elle assurera sa 2e place.

Le patron de l’écurie allemande rappelle à quel point la hiérarchie peut évoluer d’un week-end à l’autre, comme l’a démontré Las Vegas.

"Il en reste deux. Nous arrivons au Qatar avec un avantage solide pour la 2e place au classement Constructeurs, nous pouvons la valider, mais nous ne tenons rien pour acquis," prévient l’Autrichien.

"Même si nous avons gagné des points sur nos rivaux à Las Vegas, ce week-end a aussi montré à quelle vitesse les choses peuvent changer."

Le directeur de Mercedes F1 souligne néanmoins la qualité d’exécution de son équipe dans le Nevada.

"En tant qu’équipe, nous avons bien exécuté nos opérations en piste et nous sommes concentrés sur le fait de refaire la même chose à Doha comme à Abu Dhabi."

Le Qatar marquera également le retour du format Sprint, ce qui complique davantage la préparation, d’autant plus que la FIA impose un plafond d’utilisation des pneus ce week-end.

"Nous avons le défi supplémentaire du format Sprint et d’une limite imposée sur l’usage des pneus," détaille Wolff.

"Réaliser un bon départ dès la seule séance d’essais libres, et disposer d’une base solide pour construire notre week-end, sera essentiel."

Et Mercedes ne s’attend pas à être la référence dans le désert.

"Nous nous attendons à ce que nos concurrents soient rapides ; les conditions chaudes et les virages rapides n’ont pas été notre point fort cette année."

Pour autant, Wolff reste fidèle à son approche méthodique.

"Nous restons concentrés sur nos procédures et nous chercherons à maximiser le package que nous avons."

Du réalisme, de la prudence, mais aussi une conviction : Mercedes F1 peut sécuriser sa place de vice-championne face à Red Bull et Ferrari... si tout est exécuté à la perfection.