Newey à la tête d’Aston Martin F1, une surprise qui pose bien des interrogations

Aston Martin F1 a créé la surprise hier soir en annonçant la nomination d’Adrian Newey au poste de directeur d’équipe à partir de 2026, Andy Cowell se voyant confier un nouveau rôle stratégique.

Cowell restera directeur de la stratégie, coordonnant Honda, Aramco et Valvoline et supervisant l’intégration du groupe motopropulseur pour 2026. Les spéculations vont bon train quant au bon déroulement du projet 2026 d’Aston Martin F1. Le nouveau moteur Honda pesait quelques kilos en trop encore ces dernières semaine, bien que l’écurie n’ait pas confirmé l’information évidemment.

Ce bouleversement intervient en tout cas après plusieurs semaines de tensions internes et de départs importants au sein de l’écurie de Silverstone.

Sept ingénieurs clés, dont le responsable de l’aérodynamique Eric Blandin, étaient sur la sellette, apparemment sur recommandation de Newey, l’équipe ayant principalement débauché des talents de son ancienne écurie, Red Bull.

Les relations entre Newey et Cowell s’étaient donc tendues et des rumeurs circulaient à Las Vegas selon lesquelles la situation se compliquait en coulisses. Les noms de Christian Horner et Andreas Seidl ont même été évoqués pour succéder à Cowell.

Finalement, Lawrence Stroll a confié le poste à Newey lui-même, mais sans le nommer PDG comme Cowell l’était. Ce qui pourrait toujours laisser la porte ouverte à une personnalité comme Horner car tout le monde doute de la capacité de Newey à prendre un tel rôle exposé "seul", alors qu’il est plutôt un homme de l’ombre et qui fuit les médias.

Et on apprend aussi ce matin de la part de la BBC qu’Adrian Newey a récemment fait visiter l’usine Aston Martin à Horner, à la faveur de la tombée de la nuit, afin de ne pas être reconnu.

L’homme de 66 ans est plutôt connu comme un génie discret que comme un patron d’écurie classique, c’est pourquoi cette décision a déjà créé la surprise dans le paddock du GP du Qatar, à quelques heures du début de la journée médias.

Non seulement dans le contexte de la carrière de Newey, c’est la première fois que la légende du design de la F1 aura un tel contrôle, du moins en termes de statut mais aussi pour la personne qu’il remplace, Andy Cowell, qui quittera ses fonctions à peine un peu plus de 12 mois après les avoir prises.

Et cela survient alors que la réinitialisation des règles de 2026 - souvent présentée comme la grande chance pour Aston Martin de gravir les échelons de la F1 - n’est plus qu’à quelques mois.

Il semble un peu étrange que, pour que le partenaire technique principal d’Aston Martin puisse "exploiter pleinement son expertise créative et technique" comme le dit Lawrence Stroll, il doive également devenir directeur d’équipe. Que faisait ou ne faisait pas Aston Martin avant que cela ne limite d’une quelconque manière l’influence de Newey ?

Compte tenu des rumeurs selon lesquelles Newey et Cowell n’étaient pas toujours d’accord, on peut déduire du commentaire de Stroll que Newey rencontrait de la résistance. Et peu de choses changeront vraiment avec Newey à la tête de l’équipe, si ce n’est qu’il obtiendra le pourcentage d’autonomie qui lui manquait auparavant. C’est sans doute au moins en partie symbolique, mais cela montre clairement qui tire les ficelles et lui donne un contrôle un peu plus global.

Si les compétences techniques de Newey sont indéniables, cela ne garantit pas sa capacité à diriger efficacement une écurie de F1. Il est donc intéressant de se demander quel genre de directeur d’équipe il sera.

Sera-t-il présent au bord de la piste lors de la plupart des courses ? Sera-t-il davantage une figure emblématique qu’un véritable leader opérationnel ? Sera-t-il souvent en contact avec les médias ? Mike Krack pourrait-il reprendre son ancien rôle dans ce contexte ?

Autant de questions qui n’auront de réponse qu’en 2026... alors que les premiers essais hivernaux sont dans moins de deux mois déjà !