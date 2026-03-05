Bottas retrouve la grille avec Cadillac et une nouvelle perspective sur la F1

Après une saison passée en retrait, le retour de Valtteri Bottas sur la grille en 2026 marque le début d’une aventure totalement inédite pour le pilote finlandais. Désormais engagé dans le projet Cadillac, nouvelle écurie arrivée en Formule 1, l’ancien pilote Mercedes aborde un défi très différent de tout ce qu’il a connu jusque-là.

Interrogé sur ce nouveau chapitre de sa carrière aujourd’hui à Melbourne, Bottas reconnaît d’emblée le caractère unique de la situation.

"C’est évidemment très différent. Je pense que c’est assez unique de se retrouver dans une situation où l’on démarre avec une nouvelle équipe dans le sport. Cela n’arrive pas vraiment tous les jours, donc oui, c’est très particulier."

Le Finlandais décrit des mois intenses pour construire les bases du projet, avec de nombreux défis à résoudre.

"Cela a été beaucoup de travail, beaucoup de résolution de problèmes, mais nous avons déjà fait de grands progrès et je tire vraiment mon chapeau à toute l’équipe d’être ici prête pour la première course, ce qui est déjà incroyable selon moi. Donc j’ai hâte de vivre cette aventure. Ce n’en est que le début pour le moment."

Dans un contexte de nouvelle réglementation et de voitures totalement repensées, Bottas fixe une priorité claire pour cette première année du projet Cadillac : progresser.

"Le progrès. C’est la chose numéro un. Nous devons être meilleurs entre le début et la fin de l’année, ce que j’espère que nous serons."

"Comme je l’ai dit, nous avons déjà beaucoup travaillé, mais le travail continue. Avec les nouveaux groupes propulseurs et les nouvelles voitures, c’est un peu pareil pour tout le monde, mais nous avons tout construit à partir de rien, donc nous devons continuer, continuer à nous améliorer dans tous les domaines."

Un retour en piste sans rouille

Après avoir passé l’année 2025 dans un rôle de pilote de réserve, Bottas assure ne pas avoir ressenti de manque particulier une fois revenu au volant.

"En réalité non. Je me suis senti plutôt bien. J’ai eu beaucoup de tests, bien plus que ce que l’on a normalement avant une saison, et je pense que les quelques journées d’essais que j’ai eues l’an dernier ont aidé à garder un peu le ressenti."

Il admet toutefois que cette pause lui a offert un regard nouveau sur le paddock… y compris sur les conférences de presse.

"Mais je dois dire qu’en réalité, certaines choses sont différentes. Comme je ne m’attendais jamais à être en quelque sorte heureux d’être dans une conférence de presse après un an d’arrêt. Finalement, ce n’est pas si mal. Donc oui, on a une perspective différente maintenant."

Cette année d’absence en tant que titulaire a aussi changé la perception du pilote finlandais.

"Absolument. Avoir une année sans courir fait que l’on apprécie définitivement davantage tout ce qui concerne ce sport, et être sur la grille procure une sensation différente."

Avec humour, il ajoute : "Comme je l’ai dit, même la conférence de presse ne semble pas si mauvaise aujourd’hui… mais reposez-moi la question à Abu Dhabi."

"Mais oui, j’ai définitivement une meilleure perspective de ce sport et je l’apprécierai beaucoup plus qu’il y a deux ans, donc j’espère que cela m’aidera."

Cadillac a choisi d’aligner deux pilotes expérimentés, Bottas et Sergio Pérez, un choix que le Finlandais considère comme un avantage pour une structure débutante.

"Je pense que cela aide certainement, mais cela ne garantit rien. Mais je pense que pour nous, dans notre équipe, nous avons deux pilotes expérimentés et je pense que c’est une bonne chose pour une nouvelle équipe. Checo et moi avons tous les deux connu différentes équipes, nous avons vu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc je pense que cela va probablement nous aider."

Avec les monoplaces de la nouvelle ère technique, Bottas repart de zéro comme ses rivaux. Il estime lui aussi que la gestion de l’énergie deviendra un facteur clé.

"Je pense que la plus grande différence et le principal apprentissage viendront probablement en course, avec la gestion de la batterie. Quand utiliser le déploiement, comment stratégiser votre manœuvre, que ce soit pour dépasser ou défendre, et éviter de se retrouver sans batterie au mauvais moment. Je pense que ce sera probablement la plus grande chose lorsque nous verrons cette première course."

Bottas retrouvera dans le même garage Sergio Pérez, avec qui il a déjà croisé le fer à de nombreuses reprises. Mais pour le Finlandais, l’enjeu principal reste la construction de l’équipe.

"Pas vraiment de rivalité. J’ai affronté Checo pendant de nombreuses années, parfois même avec des voitures assez similaires. C’est un pilote solide, expérimenté, et il peut être très rapide. Et encore une fois, je pense que ces dernières années ont montré que ceux qui sont allés chez Red Bull ne faisaient pas forcément beaucoup mieux que Checo."

"Notre priorité est maintenant de construire une équipe solide, d’aider l’équipe, idéalement de mettre l’équipe en premier et de partir de là. Parce que si Checo et moi voulons tous les deux des résultats, la meilleure façon d’y parvenir est de travailler ensemble, de faire progresser l’équipe et de partir de là."

L’Australie, une influence… mais pas encore un domicile

Enfin, Bottas a été interrogé sur sa relation grandissante avec l’Australie, pays d’origine de sa compagne.

Le Finlandais a toutefois tenu à clarifier sa situation.

"Juste pour corriger d’abord, je ne vis pas en Australie. Peut-être un jour, qui sait. Je vis toujours à Monaco, donc rien n’a changé de ce côté-là. Mais avec ma partenaire, nous avons acheté un endroit fin novembre en Australie méridionale, à McLaren Vale, ce qui est formidable pour avoir un endroit où séjourner."

"Elle est australienne, donc quand nous sommes dans cette partie du monde, nous avons une maison où nous poser."

Séduit par le mode de vie local, Bottas reconnaît avoir déjà adopté certaines habitudes.

"Cela a été incroyable. J’adore vraiment le style de vie en Australie : le climat, la nourriture, tout. Je pense que j’ai pris quelques habitudes. J’adore les meat pies, c’est vraiment bon. Et si je fais un demi-tour, je dis toujours ’U-ey’. Ce sont des choses simples."