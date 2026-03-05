Norris ne craint pas un début de saison difficile et mise sur une ’grande force’ de McLaren F1

Lando Norris est satisfait de pouvoir enfin débuter la saison 2026, après une pré-saison intense. Le pilote McLaren F1 a hâte de voir où il se situe par rapport à ses rivaux, même s’il ne sait pas à quel point son équipe sera proche des meilleurs.

Le champion du monde en titre adore Melbourne, où il avait dominé le week-end l’an dernier jusqu’à gagner sous la pluie, lançant la campagne durant laquelle il est allé chercher son premier titre mondial en carrière.

"Je suis heureux d’être de retour, c’est un très bel endroit pour commencer la saison. La météo est bonne, et c’est une nouvelle saison ! De nouvelles opportunités, de nouvelles victoires à essayer d’aller chercher" a déclaré Norris.

"Je suis impatient de piloter. On était dans une forme correcte à Bahreïn, il n’y avait rien qui poussait à être trop excité, mais on est dans une situation correcte, et l’on en saura davantage sur notre place dans la hiérarchie au cours des prochains jours."

Le Britannique ne veut pas être trop optimiste pour le Grand Prix d’Australie, et il pense que McLaren sera en retrait face à ses rivales en début de saison. Mais selon lui, c’est le développement qui sera crucial, et l’équipe de Woking avait su remonter en 2023 et 2024 quand le développement était important, ce qui le met en confiance.

"J’ai une bonne confiance en moi, ce qui est toujours une bonne manière de commencer la saison, et j’ai confiance en l’équipe. On n’a pas le niveau pur de performance qu’on avait au début de saison dernière, mais j’ai confiance en notre capacité à revenir où nous voulons être."

"Nous ne sommes pas encore en capacité de gagner, mais lors des dernières saisons, on a su remonter et revenir dans des saisons où le développement était crucial, et c’était une de nos plus grandes forces. Peu importe où nous sommes ici ou en Chine, nous sommes confiants de pouvoir revenir en cours de saison."

Développant ses pensées sur la possibilité d’un début d’année délicat, Norris n’est vraiment pas inquiet : "Je ne pense pas que nous partions avec un gros handicap. Même en étant deuxième, troisième ou quatrième, je ne pense pas que ce soit un handicap pour la saison."

"Je pense que c’est une très bonne position de départ. Les années précédentes, où il était plus difficile de progresser au fil de la saison, nous avons prouvé que c’était possible. Et je reste convaincu que c’est le cas, car la saison est longue, très longue."

"L’une des grandes leçons de l’année dernière est de ne pas se laisser abattre par une ou deux mauvaises courses, un mauvais début de saison. On peut toujours redresser la situation si on continue à travailler dessus."

"Si nous sommes en retard ? J’ai pleinement confiance en l’équipe. Même si notre départ n’est pas idéal, nous serons capables de travailler le plus efficacement possible pour apporter des améliorations et réaliser des progrès significatifs plus tard dans la saison, afin de redresser la situation si nécessaire."

"Mais même si nous démarrons bien, j’attends de nous que nous maintenions le cap et que nous progressions considérablement en milieu de saison. Nos résultats de ce week-end ou des premières courses de l’année ne sont certainement pas déterminants."

Interrogé sur l’identité de son principal rival pour la saison à venir, il a plaisanté au sujet des deux équipes qui ont fait la moins bonne impression cet hiver : "Probablement Aston. Peut-être Cadillac. En vrai, on se concentre sur nous-mêmes."