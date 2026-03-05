’Mercedes est devant nous’ : Leclerc est ’neutre’ avant le début de saison

Charles Leclerc est confiant pour le début d’année de Ferrari, alors que la saison 2026 de F1 s’ouvre ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie. La Scuderia a fait des tests positifs, durant lesquels elle a accumulé de la fiabilité et montré de bonnes performances.

Le pilote monégasque reste encore optimiste au sujet des performances de Ferrari, relativement aux autres équipes, et pense que pouvoir le faire est un luxe lié au fait de ne pas connaître les performances de chacun.

"On a eu quelques journées d’essais donc on a fait beaucoup de tests, on sait à peu près ce qu’on a à notre disposition, mais on ne sait pas où nous en sommes par rapport aux autres. Et ça fait une grosse différence, car quand on est trois dixièmes derrière, on essaie de chercher quelque chose qu’on ne peut pas trouver" a déclaré Leclerc.

"Et quand on ne sait pas où on est, le feeling est toujours meilleur que quand on est trois dixièmes derrière. Donc il y a des choses à comprendre, des réponses à trouver sur la voiture, mais le feeling général est positif après les essais."

"J’aime beaucoup Melbourne, c’est l’un de mes endroits préférés de la saison. L’atmosphère ici est toujours fantastique et le week-end du Grand Prix est une expérience vraiment agréable."

Cependant, il est convaincu que Ferrari est derrière Mercedes en termes de performance, et il préfère rester prudent quant aux chances de victoire et de titre mondial de la Scuderia cette année, jusqu’à voir ce qui se passera en piste et au fil de la saison.

"Je suis assez neutre à l’aube de cette saison. Je suis confiant sur notre préparation, mais je suis très conscient que Mercedes est plus forte que nous. On doit rester calmes, ce n’est que la première course, je suis impatient de voir où nous en sommes."

"Mais cette année sera un championnat de développement, ça fera une plus grande différente cette année car le concept est totalement nouveau. On a vu des voitures arriver avec de nouvelles voitures entre les deux séances de Bahreïn, et ce sera pareil ici. Je suis satisfait de ce qu’on a fait, mais notre potentiel reste à voir."

"Cela fait plusieurs années que je suis dans l’équipe et je sais ce que c’est. Piloter pour Ferrari est quelque chose de très spécial, mais cela s’accompagne aussi de beaucoup de bruit et parfois d’attentes qui ne reflètent pas la réalité. Je n’ai donc pas vraiment d’attentes pour le moment."

"Je prends les choses au jour le jour. J’essaie de faire de mon mieux et j’espère que cela signifie que dimanche, nous serons là pour fêter la première victoire de la saison. Sinon, on verra bien et on travaillera en conséquence."

Hamilton s’est montré très optimiste durant la pré-saison, et Leclerc pense malgré tout que le septuple champion du monde est prudent lui aussi : "Je ne vois pas Lewis dans une situation différente. Je pense qu’il est tout simplement très enthousiaste."

"Il était très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe l’année dernière et il est tout aussi impatient que moi de voir arriver ces nouvelles voitures. Il y a donc beaucoup d’enthousiasme à l’idée de bien démarrer cette première course. Un travail considérable a été accompli en coulisses, tant par nous deux que par toute l’équipe, afin d’être prêts au mieux pour cette saison."

"Ce sera une course intéressante car, avec les voitures précédentes, un peu plus traditionnelles, à chaque changement de réglementation, nous testions tous les scénarios possibles avant la première course."

"Avec ce type de voitures, il reste encore pas mal d’inconnues, comme les relances après l’intervention de la voiture de sécurité. Ce sont des choses qu’on ne peut pas vraiment reproduire et qui pourraient nous réserver quelques surprises. J’ai hâte de voir ça."

Avant d’aller à Melbourne, Charles Leclerc s’est marié avec sa compagne, Alexandra Saint Mleux, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le week-end dernier, et cela l’a évidemment mis dans une dynamique mentale encore plus positive.

"C’est un moment dont je me rappellerai toute ma vie, et c’est pareil pour Alex, c’est pareil pour nos familles, il n’y avait que nos familles, une petite cérémonie en quelque sorte secrète que nous avons appréciée. On en refera une avec nos amis proches mais ça a été une journée incroyable, et ça m’a donné beaucoup de positivité car je l’ai fait juste avant de venir ici."

Interrogé sur ce qu’il aimerait comme cadeau de mariage, et s’il en a eu un de la part de Lewis Hamilton, Leclerc a plaisanté : "Dans six mois, ce sera la fin de la saison, alors un titre serait évidemment une belle récompense, mais je ne suis pas sûr qu’il soit prêt à me le donner."

"C’était vraiment formidable, c’était un moment très important de ma vie et nous en avons brièvement parlé avec Lewis. Ce sont des moments qui se déroulent en dehors des circuits, mais celui-ci restera parmi les plus importants de ma vie. C’était vraiment génial."